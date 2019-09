Wat niemand wist: Wendy uit ‘Blind Getrouwd’ kapot van verdriet na relatiebreuk TDS

12 september 2019

21u39

Bron: Instagram 0 Showbizz Wendy Dirven (31), die in het voorlaatste seizoen van ‘Blind Getrouwd’ werd gekoppeld aan Damiano, gaat door een diep dal. Dat laat ze weten via een openhartig bericht op Instagram. Wendy geeft aan dat ze net een nieuwe relatie had, maar dat die intussen op de klippen is gelopen.

Het lijkt Wendy maar niet gegund om een standvastige relatie te vinden. Tijdens ‘Blind Getrouwd’ draaide het experiment met Damiano uit op een scheiding, en ook aan haar nieuwe relatie kwam intussen alweer een einde. Dat laat de 31-jarige stewardess uit Antwerpen zelf weten via een emotioneel bericht op Instagram. Wendy laat weten dat ze in alle stilte iemand had leren kennen na haar deelname aan het VTM-programma, maar dat er aan dat sprookje intussen een einde kwam, met veel liefdesverdriet tot gevolg.

“Mijn relatie is net gedaan. Ik had niet bekendgemaakt dat ik een vriend had omwille van zijn privacy. Maar liefdesverdriet, ik haat het”, zucht ze. “Ik heb het al verschillende keren in mijn leven moeten meemaken. Maar hoe vaak ik het al heb meegemaakt, ik ben er altijd bovenop gekomen door heel lief voor mezelf te zijn. Zo heb ik gisteren een voetmassage laten doen.”

Wendy wil met haar bericht ook anderen een hart onder de riem steken. “Wat ik eveneens doe als ik zoiets meemaak, is balen en het allemaal toelaten. Sommige mensen willen die pijn niet voelen, maar op een gegeven moment voel je die sowieso, dus kan je het maar beter toelaten”, klinkt het. “Wat mij ook helpt, is erover praten met andere mensen. Ik vind het fijn om te merken dat er vaak steun komt uit onverwachte hoek. En ik probeer me te focussen op de dingen die wel goed gaan in mijn leven. Ik heb goede vrienden waar ik op kan rekenen en ik probeer me te focussen op mijn projecten.”