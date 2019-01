Wat niemand wist: Greet Rouffaer neemt afscheid van pruik en toont voor het eerst haar eigen haren TDS

30 januari 2019

16u06

Bron: MENT TV 0 Showbizz Presentatrice Amaryllis Temmerman moest even twee keer kijken toen haar gast de studio van Ment TV kwam binnenlopen. Greet Rouffaer (60) kwam immers opdagen met een opvallend zilverkleurig kapsel. Haar natuurlijke haren, zo bleek echter. De actrice neemt dan ook afscheid van haar pruik, en gaat voluit voor haar eigen grijze lokken.

“Ik ben gisteren voor de eerste keer naar buiten gekomen zonder pruik. Dus zonder mijn lang haar eigenlijk”, begon Greet, die twintig jaar geleden levensgevaarlijk verbrand raakte toen een gasfles ontplofte op de set van ‘Wittekerke’, aan het gesprek. “Die pruik had een andere kleur. Ik heb ze laten uitgroeien (Greet droeg een ingenaaid exemplaar, red.) en heb tegen de kapper gezegd: ‘kom, knip het nu maar af.’” En zo nam Rouffaer voor eens en altijd afscheid van haar pruik.

De presentatrice van de show merkt op dat bijna niemand wist dat Rouffaer dus in realiteit een pruik droeg. “Nee, dat was wel grappig. Ik kwam dan ergens en kreeg te horen dat ze mijn coupe en mijn haarkleur mij zo goed vonden staan. Maar ik heb tegen weinig mensen gezegd dat er onder die pruik iets anders zat.”

Zoals haar mama

Greet had haar haren de afgelopen maanden volledig laten afscheren, zodat ze die eens opnieuw kon laten groeien. “Ik wou gewoon af van dat verven en de tijd die je daaraan spendeert. En nu is het lang genoeg om het ook te laten zien! Er zitten nu nog een paar donkere haren tussen, maar ook die gaan verdwijnen. Want ik heb het graag zilvergrijs, zoals mijn moeder ook had. En ik dacht: als ik later wat ouder word dan wil ik dat ook!”