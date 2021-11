Wat met de naaktfoto? Niko belandt in ‘Familie' in een lastig parket

Kenji Gooris over het nieuwe BV Darts: "Ik wil niet winnen!"

Er wordt internationaal op hoog niveau gegooid en dat zorgt ervoor dat bijna heel Vlaanderen fan is geworden van darts. Daar moeten we iets mee doen dachten ze bij VTM 2 dus zo gezegd zo gedaan: vanaf vanavond strijden negen BV's - van stand-up comedian Kamal Karmach tot Q-dj Vincent Fierens - voor de ultieme winst in het nieuwe tv-programma BV Darts. Voor Sean Dhondt wordt het zijn presentatiedebuut op VTM 2. Jarne en Desna blikken alvast vooruit op de wedstrijd met deelnemers Kenji Gooris - de zoon van zanger Sam Gooris - én ex-miss België Celine Van Ouytsel. Ontdek het in een nieuwe Showbits.