Wat mag je verwachten voor de Oscars? Volg alles vannacht live op HLN.be Redactie

09 februari 2020

21u36 1 Film ‘1917' of toch ‘Joker’ voor Beste Film? Renée Zellweger of toch Scarlet Johansson als Beste Actrice? Vannacht worden voor de 92ste keer de Oscars uitgereikt en dat kan u allemaal Live volgen op uw vertrouwde website. Wij blikken met Kristien Gijbels, onze vrouw in Hollywood, al even vooruit op de belangrijkste filmprijzen van het jaar.

Genomineerden

De grote slokoppen bij de genomineerden zijn alvast ‘Joker’, met elf nominaties, en daarnaast ‘The Irishman’, ‘1917' en ‘Once Upon A Time... In Hollywood’ met elk tien nominaties.

Beste Film

“Als we mogen voortgaan op de resultaten van de voorbije awardshows, wordt ‘1917' dit jaar de grote winnaar”, legt Gijbels uit. De prent won onder andere de Golden Globe voor ‘Beste Film’ en Critic’s Choice Award voor ‘Beste Regie’. “Heel terecht ook. Ik vind ‘1917' de beste film in tien jaar tijd. Als het van mij afhing, gingen alle Oscars meteen hun richting uit.” (lacht) “Al is ‘Once Upon A Time... In Hollywood’ toch ook wel mijn favorietje voor ‘Beste Film’.” Ook één van de paradepaardjes dit jaar is de Zuid-Koreaanse film ‘Parasite’. De film van regisseur Bong Joon Ho maakt onder meer kans op de beeldjes voor ‘Beste Film’, ‘Regie’, ‘Scenario’ en ‘Buitenlandse Film’. “‘Parasite’ is mijn favoriete buitenlandse film”, zegt Gijbels enthousiast. Ik ben tevreden dat hij niet alleen genomineerd is voor ‘Beste Buitenlandse Film’, maar ook voor het overkoepelende ‘Beste Film’.”

Beste Acteurs/Actrices

Daarnaast vermoedt ze dat ook de beeldjes voor ‘Beste Acteur’ en ‘Actrice’ naar de usual suspects zullen gaan. “Renée Zellweger en Joaquin Phoenix hebben zowel de Golden Globe als de Critic’s Choice Award al op hun naam staan”, klinkt het. “Het zal logisch zijn dat ze ook de Oscar krijgen.”

“Zellweger is dan weer wel mijn favoriete actrice, omdat zij een uitstekende acteerprestatie heeft neergezet in ‘Judy’. Ik vond echt dat zij Judy Garland wás. Heb ook traantje weggepinkt bij de film, zo ontroerend vond ik het dat Garland zo een triest leven heeft gekend.”

Laura Dern wint volgens Gijbels ‘Beste Actrice in een Bijrol’, terwijl Brad Pitt met de mannelijke variant van die prijs zal gaan lopen.

Beste regisseur

Martin Scorsese wordt volgens Kristien ‘Beste Regisseur’, voor zijn werk aan ‘The Irishman’. “Een prent die niets won tijdens de Globes, maar tijdens de Oscars waarschijnlijk wel wat erkenning zal krijgen.”

Verrassingen

Toch zitten er voor Kristien ook enkele verrassingen tussen. “Dat ‘Frozen 2' er niet bij is!”, klinkt het verbaasd. “Dat vind ik opvallend, gezien het toch om de meest succesvolle animatiefilm ooit gaat. Ze zijn alleen genomineerd voor ‘Beste Originele Nummer’ dankzij ‘Into The Unknown’, maar niet voor ‘Beste Animatiefilm’.”

“Wel ben ik blij dat ‘The Lighthouse’ ertussen zit voor beste cinematografie. Is heel het seizoen beetje over het hoofd gezien geweest. Maar voor cinematografie is de nominatie echt wel dik verdiend. En ook ‘Ford v Ferrari’ zat er een paar keer tussen. Dat is ook één van mijn favorieten en toch kreeg hij tijdens de Golden Globes maar één nominatie.”

Naast opvallende ‘extra’ nominaties, zijn er ook namen die dit keer uit de boot vallen. “Dat Jennifer Lopez en Awkwafina geen enkele nominatie gekregen hebben, vind ik gek. Awkwafina won immers nog als eerste vrouw met Aziatische roots de Golden Globe voor ‘Beste Actrice in een Hoofdrol’, dankzij haar rol in ‘The Farewell’.”

Weinig vrouwen

“De Oscars gaan net zoals de Globes veel commentaar krijgen dat er geen vrouwelijke regisseurs zijn genomineerd”, waarschuwt Kristien tot slot nog. “Maar ik vond persoonlijk dat Greta Gerwig net niet goed genoeg was om in dat lijstje te staan met ‘Little Women’. De film en het verhaal deden mij weinig, en ik vind niet dat we moeten gaan nomineren op basis van geslacht. Maar Amerikanen zijn daar natuurlijk nog veel gevoeliger voor...”