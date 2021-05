Wat kijk jij dit weekend? Dit is onze top vijf op de streamingdiensten

1. ‘Coyote’ - Jager wordt prooi (Streamz)

Van 2002 tot 2008 scheerde acteur Michael Chiklis de hoogste toppen met zijn glansrol als een corrupte en moordende flik in de bekroonde politieserie ‘The Shield’. In ‘Coyote’ kruipt Chiklis nu in de huid van grenswachter Ben Clemens, die een tunnel ontdekt om goederen van de zwarte markt vanuit Mexico naar de VS te smokkelen. Clemens, die bijna met pensioen mocht, bevindt zich al snel in het vizier van de crimineel die hij een groot deel van zijn carrière probeerde te pakken te krijgen.

De grimmige sfeer aan de Mexicaanse grens opsnuiven? Bekijk ‘Coyote’ op Streamz

2. ‘Jupiter’s Legacy’ - Loodzware erfenis (Netflix)

Nadat Disney+ eerder dit jaar al het grof geschut bovenhaalde met ‘WandaVision’ en ‘The Falcon and the Winter Soldier’, dient Netflix een van zijn grote concurrenten in streamingland nu van repliek met de gloednieuwe superheldenserie ‘Jupiter’s Legacy’. De razend ambitieuze achtdelige reeks is gebaseerd op de gelijknamige stripreeks van Mark Millar, wiens werk eerder al blockbusters als ‘Captain America: Civil War’ en ‘Logan’ opleverde. ‘Jupiter’s Legacy’ strekt zich uit over meerdere decennia en verweeft de complexe dynamieken van familie, macht en loyaliteit met een visueel verbluffend schouwspel. De serie vertelt het verhaal van ‘s werelds zes eerste superhelden, die hun krachten verwierven in de jaren 30 en The Union of Justice oprichtten om de wereld te beschermen. Na bijna een eeuw kijken The Utopian (Josh Duhamel, ‘Las Vegas’), de leider van de groep, en zijn vrouw Lady Liberty (Leslie Bibb, ‘Iron Man’) naar hun eigen kinderen om de fakkel over te nemen. De volgende generatie superhelden worstelt echter met de enorme verantwoordelijkheid en de vlekkeloze reputatie van hun ouders.

‘Jupiter’s Legacy’ – vanaf 7 mei te zien op Netflix

3. ‘The Sons of Sam: A Descent Into Darkness’ - Obsessie

Na de arrestatie en veroordeling van seriemoordenaar David Berkowitz, die in 1976 en 1977 zes moorden pleegde in New York, leek de nachtmerrie eindelijk voorbij voor de inwoners van de miljoenenstad. Journalist Maury Ferry was er echter van overtuigd dat de ‘Son of Sam’, Berkowitz’ beruchte bijnaam, niet alleen had gehandeld. Decennialang trachtte hij om de seriemoordenaar te linken met een satanische sekte. Ferry zou zijn obsessie, die wordt belicht in deze true crimeserie, uiteindelijk duur betalen.

‘The Sons of Sam: A Descent Into Darkness’ – vanaf 5 mei op Netflix

4. ‘Star Wars: The Bad Batch’ – Nieuwe spin-offserie (Disney+)

Star Wars-fans worden opnieuw op hun wenken bediend, want de leden van Bad Batch – die je voor het eerst kon bewonderen in ‘Star Wars: The Clone Wars’ - krijgen nu een eigen spin-offserie. De gloednieuwe animatiereeks vertelt hoe de soldaten met uitzonderlijke vaardigheden voet aan de grond krijgen in een melkwegstelsel dat na de Clone Wars een transformatie onderging. Disney+ verwent de fans met een eerste aflevering van uitzonderlijk 70 minuten.

‘Star Wars: The Bad Batch’ – nu te zien op Disney+

5. ‘Selena: The Series’ - Koningin van Tejano (Netflix)

Vorig jaar strikte Netflix Christian Serratos (Rosa Espinosa uit ‘The Walking Dead’) voor deze biografische dramaserie over zangeres Selena Quintanilla. Voordat ze koningin van de Tejano-muziek werd, was Selena een jong meisje uit Texas met grote dromen en een fantastische stem. Op 23-jarige leeftijd werd ze doodgeschoten door de manager van haar fanclub en tevens beste vriendin, Yolanda Saldívar. Het tweede seizoen toont hoe Selena door jaren van hard werken en opoffering de meest succesvolle Latin-artiest ooit werd.

‘Selena: The Series’ (seizoen 2) – nu te zien op Netflix

