Wat kijk jij dit weekend? Deze vijf series en films zijn nieuw op de streamingdiensten

1. ‘Zack Snyder’s Justice League’ - Justice League 2.0 (Streamz)

Toen Zack Snyder in 2017 de postproductie van zijn film ‘Justice League’ noodgedwongen uit handen gaf aan Joss Whedon - die 90 procent van het scenario overboord gooide - verenigden fans zich onder de hashtag #ReleaseTheSnyderCut om zijn versie alsnog uit te brengen. Die langverwachte director’s cut is er nu ook effectief gekomen. In de vier uur (!) durende actieprent worden Batman, Wonder Woman, Superman, Cyborg, The Flash en Aquaman herenigd.

2. ‘The Woman in the Window’ - Lockdown zonder einde (Netflix)

Nadat de bioscooprelease in het water viel, was Netflix er afgelopen zomer als de kippen bij om de rechten van ‘The Woman in the Window’ op de kop te tikken. Deze psychologische thriller, gebaseerd op de gelijknamige roman uit 2018 van A.J. Finn, brengt dan ook een heus sterrenensemble samen op het kleine scherm. Leading lady en tweevoudig Golden Globe-winnares Amy Adams deelt de schijnwerpers namelijk met Oscarwinnaars Gary Oldman en Julianne Moore. Adams imponeert als oud-kinderpsychologe Anna Fox, die door haar ruimtevrees de wereld als aandachtige toeschouwer observeert vanuit haar appartement in New York. Nadat ze bevriend raakt met haar nieuwe overburen, de 15-jarige Ethan Russell en diens moeder Jane (Moore), ziet Anna door haar raam hoe Jane thuis wordt aangevallen. Ze besluit de politie in te schakelen, maar wanneer Ethans vader Alistair (Oldman) haar voorstelt aan de ‘echte’ Jane (Jennifer Jason Leigh) begint Anna haar eigen helderheid in vraag te stellen. Ze verliest de controle op de wereld rondom haar, waarin niets of niemand is wat het lijkt.

‘The Woman in the Window’ – vanaf 14 mei op Netflix

3. ‘Raised by Wolves’- Siencefictionmagie (Streamz)

Na enkele mindere passages in de Alien-franchise (‘Prometheus’ en ‘Alien: Covenant’) lijkt sciencefictionvisionair Ridley Scott (‘Blade Runner’) zijn magie van weleer te hebben herontdekt met de nieuwe HBO Max-serie ‘Raised by Wolves’. Scott regisseerde niet alleen de eerste twee afleveringen, maar trad ook op als uitvoerend producent. In de tiendelige reeks, bedacht door Aaron Guzikowski, krijgen twee androïdes de taak om op een mysterieuze planeet kinderen op te voeden en het menselijke ras een tweede kans te geven.

Klaar voor een ruimtereis naar de toekomst? Bekijk ‘Raised by Wolves’ op Streamz

4. ‘De Oost’ - Onvertelde oorlog

Na de Tweede Wereldoorlog worden zo’n honderdduizend Nederlandse strijdkrachten naar Nederlands-Indië gestuurd om er orde op zaken te stellen. Met ‘De Oost’ belicht regisseur Jim Taihuttu het onvertelde verhaal van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. De Nederlander Martijn Lakemeier vertolkt de rol van soldaat Johan, die geleidelijk aan grip verliest op de escalerende oorlogssituatie en de grens tussen goed en kwaad ziet vervagen.

‘De Oost’ – vanaf 13 mei op Prime Video

5. ‘Ferry - Favoriete drugskoning

Wat voorafging aan het nagelbijtende ‘Undercover’ kan je binnenkort zien in de Nederlandse Netflix Original ‘Ferry’. De prequel gaat uiteraard over drugskoning Ferry Bouman, vertolkt door publiekslieveling Frank Lammers. Na een brute aanval op de bende van zijn mentor en hasjbaron Ralph Brink keert Ferry in 2006 terug naar zijn geboortestreek om de daders te vinden. In Brabant ontmoet hij zijn charmante buurvrouw Daniëlle, die hem stevig op de proef stelt.

‘Ferry’ – vanaf 14 mei op Netflix

