Wat kijk jij dit weekend? Deze topfilms en -series zijn nieuw.

1. ‘In Treatment’ - Emotionele hoofdrol (Streamz)

Meer dan tien jaar na het derde seizoen krijgt de bekroonde dramaserie ‘In Treatment’ een vierde jaargang op HBO. Golden Globe-winnaar Gabriel Byrne, die van 2008 tot 2010 therapeut Paul Weston vertolkte, maakt daarin plaats voor Uzo Aduba (Suzanne ‘Crazy Eyes’ uit ‘Orange Is the New Black’). Voor het nieuwe seizoen verhuist het decor van New York naar Los Angeles, waar de empathische Dr. Brooke Lawrence (Aduba) een divers trio van patiënten helpt met hun persoonlijke problemen, inclusief de coronapandemie. Naast thuisverpleger Eladio, witteboordencrimineel Colin en tiener Laila ziet u ook hoe Brooke zelf worstelt met haar privéleven. Zich emotioneel inleven in haar rol was voor Aduba helaas geen probleem, want net als Brooke verloor ook de actrice recent een van haar ouders. Amper tien dagen nadat haar moeder Nonyem was gestorven aan pancreaskanker gingen de opnames van dit vierde seizoen van start.

Op de zetel gaan liggen bij Uzo Aduba? Bekijk ‘In Treatment’ hier op Streamz

2. ‘Army of the Dead’ - Zombie-uitbraak (Netflix)

Een groep huurlingen plant een gewaagde overval op een casino in Las Vegas, terwijl een grote zombie-uitbraak de stad teistert. Ze moeten daarvoor binnendringen in de in quarantaine geplaatste zombiehotspot. Het brein achter dit zinderend scenario is Zack Snyder, die nog maar net zijn director’s cut van ‘Justice League’ uitbracht. Mag je verwachten van deze Snyder-prent: tweeënhalf uur vol actie, nagelbijtende spanning en bloederige ontmoetingen.

‘Army of the Dead’ – vanaf 21 mei op Netflix

3. ‘Master of None: Moments in Love’ - Moderne liefde

In het derde seizoen van het met drie Emmy’s en een Golden Globe bekroonde ‘Master of None’ volgen we de relatie tussen Denise en haar partner Alicia. Regisseur Aziz Ansari toont een modern liefdesverhaal met de bijhorende ups en downs van het huwelijk. Hun strijd met vruchtbaarheid en eigen persoonlijke groei wordt op een levensechte manier in beeld gebracht, aangevuld met zalvende romantiek.

‘Master of None: Moments in Love’ – vanaf 23 mei op Netflix

4. ‘P!nk: All I Know So Far’ - Succestournee

De Amerikaanse singer-songwriter P!nk is al jaren een gevestigde waarde in de popscene. In deze docufilm volgt regisseur Michael Gracey de ster tijdens de aanloop naar het eerste concert in Wembley van haar ‘Beautiful Trauma World Tour’ in 2019. Met 156 shows in achttien landen en meer dan drie miljoen verkochte tickets groeide P!nks zevende concerttour uit tot de elfde best verdienende tournee ooit. Een unieke blik achter de schermen met exclusieve beelden en interviews.

‘P!nk: All I Know So Far’ – vanaf 21 mei op Prime Video

5. ‘Marvel: M.O.D.O.K.’ - Superschurk in midlifecrisis

In afwachting van ‘Loki’ en ‘Black Widow’ vuurt Disney+ nog een Marvel-serie op ons af. Ditmaal met MODOK in de hoofdrol, die voor het eerst in de strip ‘Tales of Suspense #94' (1967) verscheen en werd bedacht door wijlen Stan Lee. De megalomane superschurk wil in deze animatiereeks de wereld veroveren, maar zijn kwaadaardige organisatie A.I.M. gaat compleet onderuit. Nu staat hij voor de grootste uitdaging van zijn leven: een midlifecrisis.

‘Marvel: M.O.D.O.K.’ – vanaf 21 mei op Disney+

