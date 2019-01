Hoe Zal Ik Het Zeggen Gesponsorde inhoud Wat je niet zag in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’: 'hangjongeren' overvallen behulpzame vader Jos (64) Aangeboden door Orange

07 januari 2019

13u55 0 Showbizz Je zal maar eens op straat uit het niets aangesproken worden door een stelletje franke hangjongeren. Jos Verhaegen maakte het mee, al verliep de ontmoeting niet zoals hij zich had voorgesteld. En daar zitten zijn zoon en schoondochter voor iets tussen.

De zingende hangjongeren, ook gekend als de ‘zangjongeren’, uit ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’ gingen opnieuw op pad. Dit keer belaagden ze vader Jos, die zijn zoon Tom en schoondochter Jana hielp bij hun verbouwingen. En daarvoor zelfs een paar keer op spoed belandde.

“Ik stond met mijn mond vol tanden”, reageert Jos achteraf. “Die jongen kwam zo agressief op me af. Ik dacht: als het erop aankomt dat ik die grote kerel een patat tegen zijn oren moet geven, kan ik het wel schudden. En dan riep hij z’n vrienden er nog bij! Toen geloofde ik echt dat het menens was. ‘Blijf kalm, Jos’, dacht ik de hele tijd.” (lacht) “Normaal gezien laat ik me niet makkelijk vangen. Maar kijk, Jana en Tom zijn er toch in geslaagd.”