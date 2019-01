Hoe Zal Ik Het Zeggen Gesponsorde inhoud Wat je niet zag in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’: hangjongeren krijgen kinderdokter Kim te pakken Aangeboden door Orange

21 januari 2019

09u36 0

Pediater Kim Van Hoorenbeeck wandelt naar de bakker wanneer ze oog in oog komt te staan met een intimiderend groepje hangjongeren. Het drietal kent haar naam en Kim is op haar hoede, maar dan ontdekt ze dat de bende gestuurd werd door een oude bekende.

De zingende hangjongeren uit ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’ slaan weer toe. Dit keer stuurt Sien, mama van Nina, het drietal op pad om kinderdokter Kim Van Hoorenbeeck een onvergetelijke dankjewel te bezorgen. Zij stond dag en nacht klaar voor Sien en Nina tijdens het canuletraject van het kleintje.

Kim liet zich even vangen door de hangjongeren, maar niet voor lang. “Ik dacht best snel: hier klopt iets niet. Misschien omdat ik van nature niet vlug bang ben en nuchter bleef. Eens de jongeman z’n vrienden erbij riep, was ik ervan overtuigd dat het opgezet spel was, of zelfs verborgen camera. Ik kon alleen maar denken: welke slimmerd heeft me dit geflikt? Al had ik nóóít kunnen raden dat ze samen een nummertje gingen opvoeren” (lacht). Ontroerd was Kim achteraf wel. “Ik doe gewoon mijn werk en toch doen Sien en Nina zoveel moeite om me daarvoor te bedanken. Dat is ongelooflijk.”