Wat je niet zag in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’: ‘hangjongeren’ doen lifesaver Eline (30) schrikken

14 januari 2019

Stel je voor: je verwacht een pakje, maar krijgt iets helemaal anders thuisgeleverd. Wanneer Eline Anseele (30) de deur opent voor drie ongewone hangjongeren, laaien de gemoederen even op. Tot blijkt dat Elines collega Sofie er voor iets tussen zit.

De zingende hangjongeren uit ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’ gingen dit keer op pad in opdracht van Sofie. Ze lijdt aan multiple sclerose, maar houdt er de moed in door de steun van haar humoristische en onbevreesde collega Eline.

Zo onbevreesd is Eline niet wanneer ze de hangjongeren tegen het lijf loopt. “Ik was oprecht bang”, lacht ze achteraf. “Toen het leek alsof ze ruzie wilden maken, heb ik zelfs een fractie van een seconde overwogen om het op een lopen te zetten. Ik had de hangjongeren nochtans al op tv gezien, maar op dat moment kon ik me niet herinneren vanwaar ik ze herkende.” Gelukkig kwam na de verrassing collega Sofie de hoek om. “Ik ben onmiddellijk beginnen te huilen. Een echte ontlading!”