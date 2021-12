Wat is ‘Rickrolling’? Zelfs zanger Rick Astley wist dat niet

De Engelse singer-songwriter Richard Paul Astley, beter bekend als Rick Astley van de hit Never Gonna Give You Up en Together Forever, staat de afgelopen jaren opnieuw in de spotlights door de internettrend ‘Rickrolling’. “Ik begreep er eerst helemaal niks van”, bekende de 55-jarige artiest in een interview met Fox News.

‘Rickrolling’ is een grap waarin internetgebruikers via een link opeens terechtkomen bij de videoclip van Astleys hit Never Gonna Give You Up. Het artikel waar de link van de clip uit de jaren 80 zich in bevindt, gaat in eerste instantie over een totaal ander onderwerp, en verrast daarom de lezer.

De zanger werd zelf voor het eerst ‘Rickrolled’ door een vriend. “Hij deed het een paar keer omdat ik niet begreep wat hij aan het doen was. Ik vroeg mezelf telkens af waarom hij die videoclip naar me stuurde.” Astley zag er in het begin de humor dan ook niet van in. “Ik vond het gewoon heel erg raar.”

1987

De artiest vindt het nog steeds verbazingwekkend hoe het internet vele miljoenen mensen bereikt. “Toen Never Gonne Give You Up uit kwam in ‘87, was het internet iets raars en futuristisch”, deelt de zanger, die intussen zelf erg om ‘Rickrolling’ kan lachen nadat zijn dochter hem heeft kunnen overtuigen van hoe “cool” het is.

Astley zelf heeft al meerdere mensen verrast met de grap met de plotse videoclip, die inmiddels meer dan een miljard keer bekeken is. “Het was geweldig.”