Wat is nu de waarheid over Michael Jackson? Alle essentiële vragen beantwoord Het volk versus Michael Jackson TDS

16 maart 2019

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz 10 jaar is hij intussen dood, maar nog steeds regent het beschuldigingen van kindermisbruik aan het adres van Michael Jackson. Na de recente aantijgingen van Wade Robson en James Safechuck in de veelbesproken documentaire ‘Leaving Neverland’ is de kwestie weer brandend actueel en heeft iedereen zijn mening klaar. “Eindelijk de waarheid”, zeggen tegenstanders van de King of Pop. “Schaamteloze lijkenpikkerij”, stellen zijn fans. Het wordt steeds moeilijker om te bepalen wie of wat geloofd kan worden. Tijd voor een overzicht van de vaststaande feiten.

1. Waarvan werd Michael officieel beschuldigd?

De verdenkingen van kindermisbruik staken voor het eerst de kop op in de jaren 90, nog voor Michael trouwde met zijn eerste vrouw, Lisa Marie Presley. De eerste officiële klacht kwam er in augustus 1993, toen hij door Jordan Chandler, toen een kind van 13 jaar, beschuldigd werd van seksueel misbruik. Zijn advocaten slaagden er echter in om een minnelijke schikking te treffen. Volgens de uittreksels van de zaak kregen de ouders van Jordan toen een som geld. Het exacte bedrag bleef geheim.

De geschiedenis herhaalde zich in 2003. In februari van dat jaar gaf Jackson in een interview met een Britse journalist zélf toe dat hij soms de slaapkamer deelde met jongens die zijn sprookjesachtige Neverland bezochten. Daarop liep een klacht binnen van de toen 13-jarige kankerpatiënt Gavin Arvizo uit Los Angeles, die beweerde dat de wereldster hem en zijn kleinere broer had misbruikt.

Enkele maanden later, op 18 november 2003, viel de FBI binnen op Neverland Ranch in Los Olivios in Californië. Tientallen rechercheurs doorzochten toen het domein, op zoek naar bewijzen waarmee het mogelijke misbruik kon worden aangetoond. De toen 45-jarige King of Pop was niet thuis. Hij was een tv-show in Las Vegas aan het opnemen. De FBI gaf geen toelichting bij de inval. Een woordvoerder verklaarde alleen dat “het huiszoekingsbevel onderdeel is van een voortgaand strafrechtelijk onderzoek”. Twee dagen later verscheen Jackson met de boeien aan op het politiekantoor. Hij werd officieel in verdenking gesteld van kindermisbruik.

(lees verder onder de foto’s)

2. Hoe verliep zijn beruchte proces precies?

Op maandag 31 januari 2005 was het zover. In de rechtbank van Santa Maria, ook in Californië, begon om 19.45 uur onze tijd het proces tegen Michael Jackson. In tegenstelling tot in 1993 aanvaardde hij deze keer het proces. Hij keek aan tegen tien aanklachten en een mogelijke gevangenisstraf tot 21 jaar. Vier keer voor aanranding van een kind onder 14 jaar, één keer wegens poging tot verkrachting van een kind onder 14 jaar, vier keer voor het toedienen van alcohol aan minderjarigen en één keer wegens poging tot ontvoering en kidnapping van een kind en zijn familie.

De wereld besefte echter maar al te goed dat hier niet zomaar over een zedenzaak werd geoordeeld, maar dat het complete bestaan van de superster op de helling kwam te staan. De King of Pop droeg bij aankomst bij de rechtbank een geheel wit kostuum - de kleur van de onschuld - en werd begeleid door zijn advocaat en een leger lijfwachten. Op zijn gezicht stond een brede glimlach. Op straat kwamen honderden fans en duizenden journalisten samen om de zaak via een geluidsverbinding te kunnen volgen.

Na 133 dagen, oftewel 4 maanden en 13 dagen, viel het Amerikaanse leven even stil, toen de griffier de uitsprak voorlas op 13 juni 2005. De jury in Santa Maria bevond hem om 23.15 uur Belgische tijd, na een finale beraadslaging van meer dan zeven dagen, onschuldig aan alle tien de feiten die hem ten laste werden gelegd. De jury onderstreepte bij de uitspraak het gebrek aan bewijzen en vooral de manipulatieve aard van de moeder van vermeend slachtoffer Gavin Arvizo.

(lees verder onder de foto’s)

3. Hoe en waarom is hij vrijgesproken?

De jury stapte dus niet mee in het verhaal dat Michael Jackson een pedofiel was. Het lot van de zanger lag in handen van een twaalfkoppige volksjury, die bestond uit acht blanken, drie latino’s en een Aziaat. Maar hoe onderbouwden die twaalf gewone, doorsnee Amerikanen hun oordeel? Hoe kon de jury voor de vrijspraak over de gehele lijn gaan? De moeder van het kind bleek voor de jury de sleutelfiguur.

Sommige juryleden gaven na de rechtszaak openlijk toe dat ze wel degelijk geloofden dat de popster met minderjarige jongens naar bed was geweest. “Ik kan niet geloven dat deze man 365 dagen per jaar in dezelfde kamer kan slapen met kinderen en niets meer zou doen dan popcorn eten en televisie kijken”, zei het 62-jarige jurylid Raymond Hultman. De 63-jarige juryvoorzitter trad bij: “Ik ken niet veel volwassenen die met kinderen slapen. Maar daarover moesten wij niet oordelen. Wij moesten over aanranding beslissen. We keken naar bewijs en dat was er niet”.

De jury stelde dan ook dat de aanklacht vooral leek op een poging om veel geld te verdienen aan de King of Pop, die toen al meer negatief dan positief in de media verscheen. De getuigenis van de moeder van het vermeende slachtoffer was onsamenhangend en Thomas Mesereau, de advocaat van Michael Jackson, stelde haar betrouwbaarheid in twijfel door haar verleden van hebberigheid, geldzucht en afpersing op te rakelen.

Uiteindelijk deelde de jury die mening. Zelfs in die mate dat de moeder van Gavin Arvizo werd veroordeeld voor weerzinwekkend gedrag. “Hoe kan het dat een moeder bij haar volle verstand toestaat dat haar kind bij een volwassene slaapt? Of het nu Michael Jackson is of niet, daarover zijn moeders toch bezorgd?”, aldus een jurylid, die zelf moeder was. Tijdens het voorlezen van het verdict hield Jackson een zakdoek aan zijn gezicht, waarmee hij geregeld zijn ogen depte. Na de uitspraak verliet hij met een bescheiden groet en flauwe glimlach het gerechtsgebouw en werd hij in een geblindeerde 4X4 omstreeks 23.25 uur weggereden.

(lees verder onder de foto’s)

4. Wat gebeurde na de rechtszaak?

Case closed, zo leek het dus. Tot choreograaf Wade Robson in 2013 een rechtszaak aanspande tegen de erfgenamen van Michael Jackson. De Australiër beweerde seksueel misbruikt te zijn en eiste geld van het Michael Jackson-nalatenschap ter compensatie van het leed. Opmerkelijk is daarbij dat Wade Robson één van de getuigen was in de zaak van 2005. Maar toen ontkende hij onder eed dat Michael hem had aangerand. “Ik was gebrainwasht. Ik heb 22 jaar in ontkenning geleefd”, zei hij daar later (en nu nog) over. Een rechter in Los Angeles heeft de zaak van Wade op 26 mei 2015 echter afgewezen, op basis van onbetrouwbaarheid.

In 2014 deed James Safechuck, die in 1987 met Jackson in een bekend reclamespotje voor Pepsi te zien was, hetzelfde. Ook hij stapte naar de rechter om die ervan te overtuigen dat hij seksueel werd misbruikt door de King of Pop. Nu, enkele jaren later, getuigen Wade en James beiden met hun verhaal in ‘Leaving Neverland’.

(lees verder onder de foto’s)

5. Wie sprak zich publiekelijk uit over de zaak?

Voor, tijdens en na het proces spraken sommige betrokkenen zich publiekelijk uit over de zaak. Zoals de zus van Michael, La Toya Jackson, die ervan overtuigd was dat hij schuldig was. In 1994 zei ze voor het eerst dat Michael inderdaad seksuele handelingen van kinderen verlangde. “Ik kan en wil niet bijdragen aan deze misdaden tegen jonge en onschuldige kinderen”, aldus La Toya toen. “Als ik zwijg, dan voedt dat de schaamte en de schuldgevoelens die deze kinderen voelen. Dat is verkeerd.” Ook in haar biografie schreef La Toya dat haar broer schuldig is aan het misbruiken van kinderen.

La Toya lijkt daarmee wel de enige Jackson te zijn. De rest van de familieleden schreeuwden zijn onschuld steeds uit. Ook nu nog trouwens. Net als ‘Home Alone’-acteur Macaulay Culkin, een familievriend en de peetvader van dochter Paris Jackson. “Ik heb onze interacties nooit als vreemd ervaren. Hij heeft zich nooit misdragen, toch niet naar mij toe. Jong van geest, dat was gewoon wie hij was. Verder zat er niets achter.”

En ook Debbie Rowe, de ex-vrouw van Michael, heeft getuigd. Zij zei dat Michael “een goede vader was” en dat “mijn Michael ook de Michael was die iedereen kent”. Rowe beweerde vervolgens dat haar ex-man werd gemanipuleerd door “opportunistische gieren die hem informatie achterhouden en hem miljoenen dollars willen afhandig maken”.

Twee van de twaalf juryleden die Michael Jackson hadden vrijgesproken tijdens het proces kwamen later wel openlijk terug op hun besluit. “Er is geen twijfel over mogelijk: die jongen is misbruikt”, verklaarde jurylid Eleanor Cook. Jurylid Raymond Hultman kwam ook op zijn beslissing terug. “Beschamend en beledigend”, reageerde de advocaat van Jackson. “Twaalf juryleden zijn samen tot een besluit gekomen en dan hoor je twee maanden later plots dat twee juryleden het daar niet mee eens zijn.”