Wat is er vanavond op tv? Vijf nieuwe toppers om te streamen

Gekweld golficoon

Amerikanen houden nergens meer van dan van een man die als een feniks uit de as herrijst. In 2009 viel golflegende Tiger Woods van zijn voetstuk door een reeks buitenechtelijke affaires. Toen ook zijn lichaam begon af te takelen, leken zijn hoogdagen voorbij. Twee jaar geleden verwezenlijkte Woods echter het onmogelijk geachte met zijn vijftiende majortitel, elf jaar na zijn laatste. In het tweedelige portret ‘Tiger’ vertelt zijn directe omgeving hoe het supertalent ook diep kon zinken.

Boezemvriendinnen met superkrachten

Sinds haar grote doorbraak in ‘Bridesmaids’ (2011) is Melissa McCarthy uitgegroeid tot een van de meest gegeerde komische talenten in Hollywood. Waar de bescheiden rol als Megan haar destijds nog een Oscarnominatie voor beste bijrol opleverde, prijkt de Amerikaanse intussen in het groot op elke filmposter. In de gloednieuwe Netflix-actiekomedie ‘Thunder Force’ moet McCarthy wel Oscarwinnares Octavia Spencer (‘The Help’) naast zich dulden in de schijnwerpers. Van enige geldingsdrang is er echter geen sprake, want beide sterren kennen elkaar al langer dan 20 jaar en zijn boezemvriendinnen. ‘Thunder Force’ speelt zich af in een wereld die wordt geteisterd door superschurken. Wanneer Lydia (McCarthy) tijdens een bezoek aan haar vervreemde jeugdvriendin en briljante wetenschapster Emily Stanton (Spencer) per ongeluk een behandeling ondergaat die haar supersterk maakt, geeft Emily zichzelf de kracht om onzichtbaar te worden. De twee vrouwen slaan daarop de handen in elkaar om als superheldenteam Chicago te beschermen.

‘Thunder Force’ – nu te zien op Netflix

Topanimatie

Met veel bombarie – ‘grootser, hilarischer en tegendraadser dan ooit’ - kondigde Disney het tweede seizoen van ‘Solar Opposites’ aan. De komische animatieserie, van de makers van ‘Rick & Morty’, gaat over vier aliens die hun toevlucht zoeken in een Amerikaans dorpje. Ze verschillen van mening over hoe fantastisch de aarde is, maar hebben wel een gezamenlijke missie: supercomputer Pupa in leven houden.

‘Solar Opposites’ – nu te zien op Disney+

Verwoestend racisme

Een zwarte familie uit North Carolina verhuist in de jaren 50 naar een witte woonwijk in Los Angeles. Ze zijn er, in de periode die bekendstaat als ‘The Great Migration’, niet bepaald welkom. Een combinatie van kwaadaardige krachten en het doordrongen racisme dreigt het gezin en hun idyllische woonst tot op het bot te verwoesten. De veelbelovende trailer van deze horror-anthologiereeks joeg ons alvast de stuipen op het lijf.

‘Them’ – nu te zien op Prime Video

Zweedse krimi

Spek voor de bek van fans van Scandinavische krimi, want Netflix komt met een gloednieuwe, spannende Zweedse reeks. Auteur Jens Lapidus’ ‘Stockholm Noir’-trilogie over de onderwereld van de Zweedse hoofdstad ligt aan de basis van het bloedstollende ‘Snabba Cash’. De levens van een ambitieuze zakenvrouw, gespeeld door Evin Ahmad (‘The Rain’ en ‘Quicksand’), een onhoudbare tiener en een charmant bendelid botsen tijdens hun wanhopige zoektocht naar rijkdom.

‘Snabba Cash’ – nu te zien op Netflix

