Wat is er geworden van ‘The Voice’-kandidaat Seppe De Rooij? TDS

09 januari 2019

12u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Seppe De Rooij (23) was een meisjesidool toen hij in 2014 meedeed aan ‘The Voice’ op VTM. De Antwerpse jongen met het opvallende fifties-kapsel en de sprankelende ogen was 18 toen hij meedeed aan ‘The Voice’. Maar wat is er van de knaap geworden? TV Familie sprak met hem.

Als het niets werd met een zangcarrière zou hij een opleiding voor politieagent gaan volgen, vertelde hij toen. Na ‘The Voice’ begonnen Seppe en drie andere finalisten van de wedstrijd echter vol goeie moed en enthousiasme een boysband. Als The Fourth Kingdom, oftewel kortweg 4TK - zaten ze twee jaar in Amerika. Maar aan dat veelbelovende verhaal is een einde gekomen, ook al hadden ze grootse plannen. Sindsdien is het stil rond Seppe De Rooij.

Lugubere zaak

Politieagent is hij niet geworden. Seppe werkt - samen met zijn vriendin én haar broer - in het Van der Valk Hotel Dennenhof dat de ouders van Lindsey in Brasschaat uitbaten. “Partners op dezelfde werkvloer zeggen soms dat zoiets niet altijd vanzelfsprekend is”, zegt Seppe. “Maar wij hebben daar totaal geen problemen mee. Integendeel, we vinden dat juist geweldig fijn. Als Lindsey een dagje vrij heeft als ik moet werken, mis ik haar.”

De liefde tussen Seppe en Lindsey is groot. Op hun sociale-­mediaprofielen bulkt het van de romantische foto’s. “Ja, we zijn inderdaad enorm gelukkig”, glundert Seppe. “Ik heb Lindsey zo’n acht maanden geleden leren kennen. En intussen wonen we al samen. We hebben een hondje: Obie. Allez, zeg maar hónd, want hij weeg 53 kilo. Obie is zo’n beetje ons kindje. We zijn zot van hem.”

Diezelfde drang

Seppe en Lindsey hebben recent trouwens samen een bedrijfje opgericht: Drive’s Me Hungry. “We verkopen en verhuren betaalbare foodtrucks zonder motor”, zegt het vroegere meisjesidool. “Hoe dat loopt zullen we nu moeten ontdekken. Slaat ons concept helemaal aan, dan is dat fantastisch natuurlijk. En als het niet werkt... Tja, dan hebben we het toch geprobeerd. Maar we geloven in Drive’s Me Hungry, zeker weten! Lindsey en ik, we hebben alle twee diezelfde drang om te ondernemen.”

Maar vergis je niet: Seppe De Rooij maakt ook nog altijd muziek. “Maar dan op mezelf”, zegt hij. “Daar zijn best al best leuke songs uit voortgevloeid, en die zullen dit jaar hopelijk gelanceerd worden. Je hoort het, deze jongen wil ook als zanger nog graag vooruitkomen.”