Wat is er gebeurd met het gezicht van Charlene van Monaco? DBJ

07 juni 2019

07u08 1 Royalty Eind vorige maand verscheen prinses Charlene van Monaco (41) na enkele weken nog eens in het openbaar. Het lijkt er op dat vrouw van Prins Albert, staatshoofd van Monaco, zich uitgebreid heeft laten behandelen in een plastische chirurgiekliniek.

Lewis Hamilton won eind mei de grote prijs van Monaco voor Sebastian Vettel, maar het was vooral Charlene van Monaco die daar de aandacht opeiste. De voormalige zwemster verscheen voor het eerst in weken nog eens in het openbaar en kreeg al meteen af te rekenen met een paar vragende blikken.

Voor het grootste gedeelte van de tijd hield de blondine haar zonnebril op, maar wanneer ze die afnam werd duidelijk dat ze flink aan haar gezicht had laten werken. Botox, biochemische middelen of het zwaardere knip- en plakwerk, de royal had in ieder geval een redelijk uitdrukkingsloos aangezicht.