Wat er allemaal mis ging tussen Bradley Cooper en Irina Shayk DBJ

08 juni 2019

20u32 0 Showbizz Er zat al veel langer een haar in de boter tussen acteur Bradley Cooper (44) en topmodel Irina Shayk (33). Het koppel zou zelfs al meerdere keren uit elkaar zijn gegaan, ze zouden enkel bij elkaar zijn gebleven omwille van hun dochter Lea.

Cooper en Shayk zijn sinds 2015 een koppel, maar een bron vertelt aan Page Six dat de twee eigenlijk al redelijk snel beseften dat ze eigenlijk helemaal niet bij elkaar pasten. Hun relatie was uitgestorven van de zodra de lust van gaan liggen, vertelt de bron. “Ze zijn vreselijk samen”, klinkt het. “Dat is al maanden zo. Hij drinkt niet en heeft de spiritualiteit ontdekt. Zij wil alleen maar feesten en uitgaan.” Toch kreeg de twee in 2017 een dochtertje dat ze Lea de Seine noemden.

Dat de twee hun relatie nooit écht au serieux namen was volgens de bron te zien aan hun uitgaven. “Zo hebben ze nooit geshopt voor hun eigen huis in Californië”, klinkt het. “Het bleef vooral zijn huis. Ze deden er ook geen enkele moeite voor om er iets gezamenlijks van te maken.” De bron gaat nog verder. “En dan had je nog het feit dat ze nooit getrouwd zijn, nadat ze samen een kind kregen.” Even waren er nog geruchten over een verloving in 2016, toen Irina ineens met een smaragden ring gezien werd aan haar linkerhand, maar er gebeurde niets. Het voelde alsof ze nooit echt hun best gedaan hebben samen een leven op te bouwen, afgezien van hun gezamenlijke kind.”

Huizendeal

De twee zijn nu druk bezig de praktische zaken van hun breuk te regelen. Daarin speelt het ouderschap van hun tweejarig kindje een belangrijke rol. “Hij wil vriendschappelijk uit elkaar gaan, in elk geval zo vriendschappelijk als mogelijk in deze situatie.” Cooper is daarvoor zelfs bereid Irina in zijn huis in LA te laten wonen. “Haar huis in de West-Village in New York is veel te klein voor een kind.”

Dat betekent niet dat de acteur, regisseur en producer van ‘A Star is Born’ daarom zelf zonder huis zit. Hij is zelf in het bezit van een flinke mansion in een andere wijk in Los Angeles, dat hij in 2009 kocht voor 4,7 miljoen dollar. Ook zou hij - als zou het geweten hebben - vorig jaar nog een woning van 13 miljoen dollar gekocht hebben in dezelfde wijk als het huis waar hij tot afgelopen week nog met Irina woonde.