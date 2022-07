Wat een verrassing: Natalia is te gast bij Mark with a K, en zet Tomorrowland in rep en roer

tv Marc Coucke inspec­teert chalets in ‘Vakantie­huis for Life’: “Ik zal terugkomen met een kurkentrek­ker”

Hoog bezoek voor de duo’s in ‘Vakantiehuis For Life’. De vijf koppels die vervallen chalets verbouwen in Durbuy krijgen Mr. Durbuy, Marc Coucke (57), op inspectie. Vooral Anke en Sophie laten een indruk na.

10:41