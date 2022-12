Wat een verrassing: Marie Verhulst vervangt K3'tje Hanne tijdens 'De Grote Sinterklaasshow’

Showbizz Zwangere Hanne van K3 krijgt na Diede nóg een vervang­ster: “De Grote Sinter­klaas­show zal een hele grote verrassing worden”

Studio 100 blijft stunten. Kondigde het bedrijf een week geleden aan dat ‘K2 zoekt K3’-finaliste Diede van den Heuvel (22) de zwangere Hanne Verbruggen (28) zou vervangen tijdens de K3-shows in Nederland, is het vandaag wéér van dat. “Bij De Grote Sinterklaasshow in het Sportpaleis volgende maand krijgen we assistentie, maar het zal niét Diede zijn”, vertellen Marthe De Pillecyn (26) en Julia Boschman (20). “Wie dan wel? Het wordt een grote verrassing tijdens ons optreden zelf.”

