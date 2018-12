Wat een transformatie: Christian Bale is opnieuw fel vermagerd Kristien Gijbels

04 december 2018

14u10 1 Showbizz Eén jaar geleden woog hij droog aan de haak nog honderd kilo, maar vandaag is er bij Christian Bale (44) geen grammetje vet meer te bespeuren. De acteur staat bekend om zijn hallucinante lichaamstransformaties, en vertelt aan onze Hollywoodreporter dat zijn vrouw hem liever wat molliger ziet: “Want hoe dikker ik ben, hoe slanker zij er uitziet wanneer ze naast me staat.”

Bale viel in 2004 dramatisch af voor zijn rol in ‘The Machinist’ en woog toen slechts 55 kilo. Het jaar daarop moest hij dan weer 45 kilo aankomen om superheld Batman te vertolken. In 2010 was het weer afvallen geblazen omdat hij een junkie moest spelen in de film ‘The Fighter’. Drie jaar later stond hij opnieuw zwaarlijvig voor de camera op de set van ‘American Hustle’, en vorig jaar deed hij dat nog eens over voor zijn rol in ‘VICE’ – een film over het leven van voormalig Amerikaans vicepresident Dick Cheney. Hij woog op een gegeven moment maar liefst 100 kilo, maar van overgewicht is al lang geen sprake meer wanneer we hem in het Four Seasons Hotel in Beverly Hills ontmoeten.

Proefkonijn

“Zoveel extreme lichaamstransformaties, dat kan toch niet gezond zijn?”, vragen wij ons luidop af wanneer we Christian Bale met ingevallen wangen voor ons hebben zitten. Precies één jaar geleden zaten we met dezelfde acteur in hetzelfde hotel samen, maar toen was hij zo goed als onherkenbaar met een dikke buik, gebleachte wenkbrauwen en kaalgeschoren hoofd. Of hij zich zelf niet stilaan zorgen begint te maken om zijn gezondheid? “Goh, ik ben met plezier een proefkonijn”, lacht hij onze vraag weg. “Al moet ik wel toegeven dat mijn gemoedstoestand serieus verslechtert naarmate ik zwaarder word. Aan het begin van mijn transformatie voelde ik me sterk, ook al had mijn kolossale voorkomen helemaal niks met spieren te maken. Mijn lijf was één grote klomp vet, en dat begon na verloop van tijd aan mij te knagen. Ik voelde me een pak emotioneler en ik geraakte maar niet van dat constant opgejaagd gevoel verlost. Ik val liever af dan dat ik bijkom, want hoe meer gewicht ik verlies, hoe beter ik me voel. Dat gevoel van zelfdiscipline is onbetaalbaar voor mij. Het is alsof er een hoop mentale bagage er met de kilo’s van afgaat wanneer ik op dieet ben.”

Zijn vrouw, Sibi Blazic (48), is minder enthousiast wanneer Bale er wat magerder bijloopt. “Want hoe dikker ik ben, hoe slanker zij er uitziet wanneer ze naast me staat”, lacht de acteur. Ook hun zoontje van vier, Joseph, ziet papa liever wat ronder. “Hij vond het geweldig dat ik er als Baloe de Beer uitzag, en hij deed dan ook niets liever dan op mijn buik springen.” De acteur zegt dat hij het straf vindt dat zijn zoon hem steeds herkent: “Of ik nu kort haar heb of kaal ben, een baard laat groeien of pas geschoren ben: hij twijfelt geen seconde wanneer ik voor hem sta. Terwijl er heel wat mensen zijn die twee keer moeten kijken, hoeft hij me slechts één keer aan te kijken om te weten dat ik het ben.”

‘VICE’ komt op 27 februari bij ons in de zalen. De film wordt nu al getipt als één van de beste films van het jaar.