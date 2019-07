Wát een stem: Luke (12) krijgt de laatste Golden Buzzer in ‘America’s Got Talent’ KD TK

10 juli 2019

18u19 3 Showbizz In America’s Got Talent zitten de auditierondes er helemaal op. Kersvers jurylid Julianne Hough mocht als laatste haar Golden Buzzer uitdelen, en gaf die aan de 12-jarige zanger Luke Islam, die luidop droomt van een carrière op Broadway. En met een stem als de zijne zal dat waarschijnlijk wel lukken ook.

Luke Islam zong het nummer ‘She Used To Be Mine’ van Sara Bareilles. Het lied maakt deel uit van de musical ‘Waitress’, waar de jongen grote fan van is. En dat was er aan te horen: hij vertederde meteen publiek én de jury. Julianne Hough wist even niet meer waar ze het had. “Ik ben zo vereerd dat iemand met een stem zoals die van jou naar mij opkijkt. Jij hebt zo’n talent. Jij bent echt speciaal. Ik geloof dat je droom werkelijkheid zal worden. Jij wordt een ster”, aldus het jurylid. Vervolgens duwde ze op de begeerde ‘Golden Buzzer’, waardoor Luke rechtstreeks naar de liveshows mag. De jongen wist hierna met zijn emoties geen blijf. “Ik kan het niet geloven. Ik had nooit gedacht dat zoiets ooit zou gebeuren in mijn leven. Dankjewel.”

Naast Luke kregen ook pianist Kodi Lee, violist Tyler Butler-Figueroa, zanger Joseph Allen en het Detroit Youth Choir doorheen de auditierondes een Golden Buzzer. Daarmee zijn ze zeker van een plek in de liveshows.