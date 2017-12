Wat een machtsgreep: Ed Sheeran overheerst 2017 met deze records HL

Ed Sheeran overheerst het jaaroverzicht van de Ultratop. 2017 is het jaar van Ed Sheeran geworden. De Britse zanger overheerst het jaaroverzicht van de Ultratop en pleegt een ware machtsgreep. De popkoning vestigt het ene record na het andere.

Ed Sheerans ‘Shape of you’ was het voorbije jaar de beste verkochte single in Vlaanderen (én Wallonië) en voert dan ook de Ultratop 100 van 2017 aan. Het nummer was goed voor vijf keer platina en stond 15 weken op nummer 1. Dat is het langste ooit voor een Britse artiest en het langste ook, sinds de start van de wekelijkse hitlijsten in 1966, voor een solozanger.

De zanger scoorde dit jaar bij ons trouwens ook met ‘Galway Girl’ en ‘Castle of Hill’, respectievelijk op 4 en 14 in de top 100. En hij doet dat nog steeds met zijn huidige hit ‘Perfect’, die op plaats 27 in het jaaroverzicht staat. Dat nummer staat dit weekend trouwens voor de zevende keer op nummer 1 in Ultratop 50 Singles. Opgeteld wil dat zeggen dat Sheeran in 2017 de hitlijst 22 weken aanvoerde. Zo verbrak hij het record van Demis Roussos, die dat in 1973 met 4 singles gedurende 20 weken deed.

Nog meer goed nieuws voor de rosse uit Halifax: hij gaat ook lopen met de eerste plaats in het albumoverzicht en eindigt daarmee voor het album van ‘Liefde voor muziek’ en Niels Destadsbader. In de midprice-hitlijst stond Ed Sheeran het voorbije jaar met ‘X’ 13 weken bovenaan, goed voor een eerste plaats in het jaaroverzicht. Zo zegeviert één artiest voor het eerst in drie jaaroverzichten: de singles, albums en midprice.

Op 1 juli 2018 staat Ed Sheeran op de wei van Werchter. Geïnteresseerd om hét hitfenomeen van het moment live aan het werk te zien, maar nog geen ticket? Jammer! Alle 60.000 tickets waren afgelopen zomer al op minder dan 40 minuten uitverkocht.