Wat een luxe: Dana winner trakteert zichzelf op penthouse van € 424.000 (en wordt zo de buurvrouw van Josje)

19 januari 2018

18u23

'Nieuw jaar, nieuwe ik', wordt bij de start van ieder jaar opnieuw geproost. Dana Winner gaat nog een stapje verder: zij heeft een prachtige vakantiewoning gekocht voor haar, partner Marc én dochter Chinouk. Waarde? Niet minder dan 424.000 euro. Dana wordt zo de buurvrouw van andere bekenden als Josje, Kim Clijsters, en Rafael Nadal.

Als haar tournee later dit voorjaar op zijn einde loopt, kan Dana Winner van haar rust genieten onder de Spaanse zon. De zangeres kocht zopas een penthouse op het luxueuze golfdomein Las Colinas aan de Costa Blanca. Daar kan ze een balletje slaan met Arjen Robben, de zus van Giorgio Armani. Of met een van de andere sterren die er een tweede verblijf op hun naam hebben staan: ook Josje, Kim Clijsters, Denise Van Outen, Amanda Holden en Rafael Nadal hebben er een optrekje.

Volledige verdieping

Het penthouse van Dana Winner mag gezien worden. Het gaat om de volledige bovenverdieping van het complex en heeft een bewoonbare oppervlakte van 105 m². Er is een knappe open leefruimte met strakke keuken, drie slaap- en twee badkamers. De zangeres kan ook op elk moment van de dag van het zonnetje genieten, want ze heeft zowel voor- als achteraan een terras. Kers op de taart is het solarium (een extra dakterras, red.), van maar liefst 90 m².

“Golfresort zijn erg in trek bij bv’s en daar is een goede reden voor", aldus makelaar Leen Vermeulen. "Als je binnenrijdt, moet je eerst de security passeren en per building is er nog een slagboom. Vandaar rij je rechtsreeks de ondergrondse garage in en kun je via de lift naar je appartement. Je kun hier dus aankomen en vertrekken zonder dat iemand je gezien heeft. Hier komen mensen met een drukke agenda helemaal tot rust."