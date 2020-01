Wat doet Niels Destadsbader bij de Special Forces in ‘Kamp Waes’? LV

07 januari 2020

08u53 0 Showbizz Leidt Niels Destadsbader (31) een dubbelleven als lid van de Special Forces? Het zou zo maar eens kunnen volgens een kijker van ‘Kamp Waes’.

Een oplettende kijker van ‘Kamp Waes’ merkte een soldaat op die wel erg veel op Niels Destadsbader lijkt. Met vermomming natuurlijk, want de mannen uit de Special Forces mogen niet herkenbaar in beeld komen.

Natuurlijk gaat het hier niet om de Vlaamse zanger die na zijn uren in het Sportpaleis bijklust in het leger, maar het is wel een grappig toeval. “Hij wou daar zingen, maar je ziet, ze hebben hem de mond gesnoerd” en “over, over, over, over, veroveren!” zijn maar enkele van de reacties op Twitter.

Wat doet Niels Destadsbader bij de special forces? #kampwaes pic.twitter.com/A50Ij8kBib Kip Clijsters(@ waterkiek) link