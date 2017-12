Wat biecht Evi Hanssen daar allemaal op in 'De Slimste Mens'? De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 30 Marc Coenegracht

Er zijn zekerheden in het leven en in 'De Slimste Mens'. Als Xavier Taveirne meespeelt, vliegt de concurrentie naar het finalespel. De 'Zevende Dag'-presentator haalde zijn vijfde overwinning op vijf deelnames. En wat biecht VTM-presentatrice Evi Hanssen daar allemaal op?

'De Slimste Mens' is aan de laatste reguliere week bezig, voor de start van de twee finaleweken. Nieuwkomers kunnen zich niet meer in de top acht wurmen, enkel overleven en zo rechtstreeks naar de eindrondes gaan. Xavier Taveirne is al zeker van een top 3-plaats, maar het 'Slimste Mens'-record kan hij niet meer breken. Tot grote opluchting van Gert Verhulst, allicht.

Spannend kon je aflevering 30 moeilijk noemen. Xavier won dankzij een glansrijke Filmpjes-ronde, Jong CD&V-voorzitter Sammy Mahdi gaat door. Er werd alles behalve hoogstaand gespeeld. En qua humor hebben we ook al beter gezeten. Gelukkig was er nog knuffelbeer Pamuk, de hond van Sammy, die voor enige afleiding zorgde. En het belangwekkende nieuws dat Xavier Taveirne op grote voet leeft. Op maatje 47 namelijk.

Voor Evi Hanssen zit het quizavontuur er na twee deelnames al op. Ze speelde goed, maar werd zonder veel trucjes toch naar huis gespeeld. Bij haar tweede deelname viel vooral haar walk of shame-bekentenis op. Je weet wel, als je ochtends na een onenightstand uit een vreemd bed glipt en stilletjes en beschaamd zo onopvallend mogelijk naar huis verdwijnt...

Nadat ze de finale verloor wuifde Erik Van Looy Evi netjes uit met "Het wordt geen walk of shame". Waarop Evi: "Het hangt ervan af met wie ik naar huis ga, hé…"

De leukste quotes

Sammy: (of hij Slimste Mens kan worden) "Ik denk het niet. Ik heb al wat vrienden die gezegd hebben dat ze een YouTube-compilatie gaan maken van al mijn flaters. Da’s ook de reden waarom ik een hond mee heb. Da’s om alle aandacht af te leiden." Waarop Bart Cannaerts: "Ha, da’s een hond. Ik dacht dat gij Jean-Marie Pfaff meehad."

Erik: (over Sammy's hond Pamuk) "Is dat een manneke of een tjeef?" Mahdi: "Het is een teef. Pamuk, dat betekent katoen in het Turks."

Evi: "Sammy zegt dat hij niks weet over belangrijke dingen als showbizz. Laat de vragen daar dus maar over gaan."

Sam Gooris: "Ja, ik word er veel over aangesproken dat ik in de jury van 'De Slimste Mens' zit. Mensen kunnen dat niet geloven."

Bart: (over Sam) "Ik ben een heel grote fan van Sam. Ik heb mijn dochter naar één van zijn grootste hits vernoemd. Nee, niet Marijke. Basketsloefkes."

Evi: (over honden) "Ja, ik heb een hond gehad. Weet ge hoe die heette? Sam. Eerst Sammy, dan Sam en dan Sammeke. Een blonde labrador. Da’s echt waar."

Bart: (over namen) "Wij hebben thuis een Turk. Restaurant Rapido. Die heeft een slogan: Wrum? Drum!"

Sam: (over kennis) "Ik heb ooit meegedaan in de quiz." Erik: "Da’s vreemd, toen wist je niks."

Sammy: (over autorijden) "Ik weet dat het niet goed is, maar ik ga bijna van de salon naar de slaapkamer met de auto als het zou kunnen."

Erik: (over ‘het vak’ Beyoncé) "Technisch gezien kunt ge daar blijven zitten in Beyoncé."

Evi: (over koning Filip) "Jawel, jawel, ik heb hem ontmoet. Ik was alleen niet onder de indruk." Waarop Bart: "Was het nadien een walk of shame?"

Hilarische momenten

Sam Gooris is op zijn best als hij toegeeft dat hij twee van de drie kandidaten niet kent (en ook niet echt enig opzoekingswerk heeft gedaan): "De kandidaten. Wat we daarvan moeten denken? Ja, wat moeten we daarvan denken? Ik ken alleen Evike. De andere kandidaten, excuseer Erik, sympathieke kandidaten, maar wat moet ik daarvan peinzen?"

Xavier: (tegen Sam Gooris) "Als gij in de politiek gaat krijgt ge een wekelijkse rubriek in 'De Zevende Dag'." Sam: "Ik zou wel mijn eigen partij oprichten: Vooruit en Scheef."

De drie kandidaten leven zich volledig uit in het nabootsen van de sirene van de brandweer. Evi doet dat uitstekend, Xavier wordt door Bart Cannaerts omschreven als "irritant alarm".

Evi: (tapt een mop) "Wat hebben een vrouw en een brandweerwagen gemeen? De sirene. Doet-dit, doet-dat, doet-dit…"

Evi weet perfect uit te leggen wat een walk of shame is. Al zegt ze dan lachend dat ze het ‘noooooit’ heeft meegemaakt.

Kantelmomenten

Er wordt matig tot slecht gespeeld. Sammy Mahdi wint met de Open Deur-ronde 12 seconden en Evi verliest zelfs 3 seconden.

Ook de Puzzel-ronde verloopt zwak, al neemt Evi wel de leiding. Die verliest ze dan weer door een barslechte Foto-ronde

Gelukkig is er voor de fans de unieke Filmpjes-ronde, waarin Xavier alweer schittert. Hij pikt veel tijd in bij de filmpjes van Evi en Sammy en speelt nadien netjes uit.

In de finale weet Evi veertien goede antwoorden te geven, Sammy slechts zes. Toch weet hij simpel uit te spelen.

De eindscore (voor het finalespel)

Xavier Taveirne 421 sec.

Sammy Mahdi 371 sec.

Evi Hanssen 244 sec.

De stand

1. Dalilla Hermans 9 deelnames 5 overwinningen

2. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

3. Xavier Teveirne 6 deelnames 5 overwinningen

4. Thibault Christiaensen 6 deelnames 1 overwinning

5. Bill Barberis 5 deelnames 1 overwinning

6. Barbara Sarafian 5 deelnames 1 overwinning

7. Filip Peeters 4 deelnames 3 overwinningen

8. Linde Merckpoel 4 deelnames 1 overwinning

Nieuwkomer

Actrice Joke Emmers