Washington Post eert gestorven journalisten in eerste Super Bowl-reclame ooit: "Kennis houdt ons vrij. Democratie sterft in de duisternis"

Voor de eerste keert ooit kregen Super Bowl-kijkers vannacht ook een spotje te zien van de Amerikaanse krant The Washington Post. Het dagblad benadrukt in het spotje, ingesproken door Tom Hanks, het belang van journalistiek en eerst onder andere de vorig jaar vermoorde columnist Jamal Khashoggi.

Hanks verzorgde de voice-over van de reclame. De acteur speelde in de film The Post uit 2017 de voormalig hoofdredacteur van de krant, Ben Bradlee. Het filmpje toont een aantal grote gebeurtenissen uit de geschiedenis, zoals de Tweede Wereldoorlog, de protestmars voor burgerrechten in het Amerikaanse Selma, de maanlanding en de mensen die “je de feiten brengen”.

“Kennis geeft ons macht, kennis helpt ons te kiezen, kennis houdt ons vrij”, aldus Hanks in het spotje. De reclame benadrukt ook het gevaar waarmee journalisten te maken kunnen krijgen tijdens hun werkzaamheden. In het filmpje zijn twee reporters te zien die vermoord werden tijdens hun werkzaamheden, en een die vermist is in Syrië. Bekendste journalist die wordt geëerd is Jamal Khashoggi, de Saudische dissident en columnist voor The Washington Post die vorig jaar door een doodseskader werd vermoord in de Saudische ambassade in Istanboel.

De spot eindigt met het logo van de krant en de slogan “Democratie sterf in de duisternis”.

"De Super Bowl is een opvallend moment om de moed en toewijding van journalisten over de hele wereld te eren, die zo essentieel zijn voor onze democratie", aldus Fred Ryan, uitgever en CEO van The Washington Post, in een artikel op de website van de krant. "We beslisten deze kans te grijpen om hiervan een mijlpaal te maken in onze lopende campagne."

De krant kocht de reclametijd pas vorige week. "Dit was een kans voor een bredere boodschap over de rol die journalisten in onze dagelijkse levens spelen en de risico's die ze nemen om ons de feiten te brengen", aldus nog Ryan.