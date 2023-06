“Was ze dan de enige kandidate?”: Heisa rond uiterlijk van Russische miss nu ‘echte’ foto viraal gaat

KIJK. Dit is Natalya ‘Oskar’, winnares van de Russische missverkiezing ‘Mrs Beauty’

“Als zij de winnares is, dan wil ik de foto van de eerste en tweede eredame niet zien”, “Rusland liegt over alles. Zelfs over iemands uiterlijk” en “Is dit de winnares? Was ze dan de enige kandidate?” Het zijn slechts enkele van de vele reacties op Natalya Oskars overwinning in ‘Mrs Beauty’. De vele kritiek kwam er nadat er plots een ‘echte’ foto van Oskar viraal ging op het internet. Het kiekje in kwestie komt namelijk niet meteen overeen met de beelden die de blondine van zichzelf deelt op haar sociale media. Op de beelden uit de missverkiezing zien Oskars lippen er bijvoorbeeld een stuk voller uit. Daarnaast is er ook veel te doen rond haar lengte.

Slechte hoek

De organisatie van het evenement was er alvast snel bij om Natalya te verdedigen. Volgens de organisatoren is de ‘slechte’ foto die nu viraal gaat gewoon uit een ongelukkige hoek genomen. “Op al onze officiële foto’s ziet er er prachtig uit”, aldus Irina Kirsanova, de organisatrice van de Russische missverkiezing. “Ik ben erg aangedaan door alle negatieve reacties. Het was gewoon een slechte foto, genomen vanuit een slechte hoek. In het echt ziet ze er helemaal anders uit”, klinkt het verder nog. “De jury heeft haar gezien en was meteen dol op haar.”

En ook Oskar zelf, die de verkiezing van 82 andere vrouwen gewonnen heeft, had iets te zeggen op alle kritiek. “Ik sport twee tot drie keer per week met een personal trainer. Verder eet ik ook geen zoetigheden.” Ze vervolgt: “Het helpt mij om er goed uit te zijn en dat zonder cosmetische ingrepen of andere operaties.”

Getrouwd met de sponsor

Het internet had sowieso al zijn bedenkingen bij het verhaal van Natalya, maar na enkele recente ontwikkelingen geloven ze de kersverse miss al helemaal niet meer. Haar man Roman Bezmaternykh blijkt namelijk de sponsor van de show te zijn. “Mensen vragen zich af hoe Natalya deze verkiezing in godsnaam heeft kunnen winnen. Wel, haar man blijkt een miljardair te zijn. Eén van zijn bedrijven heeft bovendien de wedstrijd gesponsord.”

