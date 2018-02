Was huwelijk Jennifer Aniston en Justin Theroux vals? EVDB

18 februari 2018

10u38 0 Showbizz Een Amerikaanse website zou ontdekt hebben dat het huwelijk tussen Jennifer Aniston en Justin Theroux niet officieel was. Verder zou Aniston ook troost zoeken bij ex-man Brad Pitt.

Jennifer Aniston en Justin Theroux zijn naar eigen zeggen uit elkaar na twee jaar huwelijk. De twee leerden elkaar kennen op de set van 'Tropic Thunder' en begonnen te daten in 2011.

De twee maakten bekend dat ze eind vorig jaar uit elkaar gingen, maar dat ze nog steeds beste vrienden zijn. Nu blijkt dat het koppel misschien niet officieel getrouwd was.

Op 5 augustus 2015 zouden de twee getrouwd zijn in hun achtertuin, tijdens Theroux's verjaardagsfeest. Hij werd die dag 44 jaar oud.

TMZ controleerde echter de gegevens en daaruit bleek dat er geen huwelijkscertificaat van het koppel te vinden is. De website sprak ook met enkele bronnen die Aniston zouden kennen en die bevestigden dat er al een tijdje twijfels waren rond de echtheid van het huwelijk. Het kan best dat het koppel dus niet officieel getrouwd was.

Nog een gerucht dat het hele Aniston-Theroux-verhaal interessant maakt, is dat Aniston blijkbaar de laatste maanden meer contact gezocht zou hebben met haar ex Brad Pitt. Pitt is momenteel zelf aan het scheiden van mede-actrice Angelina Jolie. De twee zouden elkaar vaker sms'en dan vroeger. Na hun scheiding in 2005 bleven de twee wel vrienden, maar zouden ze enkel contact gehad hebben om elkaar proficiat of succes te wensen met films en projecten.

Dat zou over de afgelopen 15 maanden veranderd zijn en Aniston zou opnieuw meer contact zoeken met haar ex.