Was het allemaal opgezet spel? Dit is het verhaal achter de beroemde sekstape van Kim K en Ray J

CELEBRITIESIs Kim Kardashian (41) het slachtoffer van het lekken van haar sekstape? Of was het opgezet spel en een briljante carrièrezet? In 2007 werd de beruchte video van Kim Kardashian en haar ex Ray J (41) gepubliceerd. In één klap werd Kim wereldberoemd, waarna de Kardashians hun imperium van meer dan 2 miljard euro uitbouwden. Vijftien jaar later wordt er nog steeds gediscussieerd over wie de tape heeft gelost. We zetten alle drama even op een rijtje.