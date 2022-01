Was dit het afscheid van Arno? "Mijn moeder is boven. Ja, ik zal haar gaan bezoeken”

“Misschien is dit mijn laatste optreden”, klonk het net voor aanvang op radio 1. “Maar ik leef vandaag en ben heel blij. Ik wilde dit heel graag doen en wil iedereen hiervoor bedanken.” Zijn sessie was reeds lang aangekondigd en ook al eens uitgesteld. Maar gisteren stond hij er wel degelijk. Arno. Le plus beau. Na ziekenhuisbedden op de afdeling oncologie eindelijk weer het podium. “Amai, het doet godverdomme deugd nog eens te spelen”, klonk het. “Dat is godverdomme lang geleden. Ons laatste optreden was in Parijs. Hoe lang is dat alweer geleden? Twee jaar. ‘Da ga rap hé. Ik was toen nog een schoon ventje. Als ik alleen ben, ben ik altijd de mooiste hé?”