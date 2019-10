Warmathon van De Warmste Week vindt plaats op drie nieuwe locaties TK

01 oktober 2019

08u59 1 Showbizz Naar goede gewoonte kan je ook dit jaar tijdens De Warmste Week meelopen tijdens de Warmathons, waarbij je rondjes jogt voor het goede doel. Dit jaar kan je deelnemen in zes steden, waaronder drie nieuwe.

Het is intussen een vaste waarde geworden: in de week voor Kerstmis nemen duizenden mensen deel aan de Warmathons van De Warmste Week om hun steentje bij te dragen voor het goede doel. Vorig jaar brachten de loopevenementen meer dan 45.000 mensen op de been.

De vijfde editie van de Warmathon is er dit jaar van woensdag 18 december tot en met maandag 23 december. Er zijn ook drie nieuwe locaties: in West-Vlaanderen trekt de Warmathon voor het eerst naar Kortrijk, waar Studio Brussel ook start met hun radiomarathon voor De Warmste Week. In Limburg heeft de Warmathon een mooi parcours gevonden in Beringen. In Brussel wordt het Atomium- en Ossegempark ingeruild voor het iconische Koning Boudewijnstadion.

Locaties

Woensdag 18 december: Kortrijk - Kasteelkaai - van 12.00 tot 20.00 uur

Donderdag 19 december: Brussel - Koning Boudewijnstadion - van 12.00 tot 20.00 uur

Vrijdag 20 december: Gent - Recreatiedomein Blaarmeersen - van 12.00 tot 20.00 uur

Zaterdag 21 december: Antwerpen - Linkeroever - van 10.00 tot 18.00 uur

Zondag 22 december: Leuven - Universitair Sportcentrum - van 10.00 tot 18.00 uur

Maandag 23 december: Beringen​ - be-MINE - van 12.00 tot 20.00 uur

Vanaf vandaag kan iedereen zich inschrijven voor de Warmathon op dewarmsteweek.be. Deelname kost 15 euro.