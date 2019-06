Wannes uit ‘The Voice’ heeft niet enkel met Koen Wauters een band: “Zita is een goede vriendin” VVDW

21 juni 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz In The Voice van Vlaanderen moest Wannes Lacroix (16) de duimen leggen voor Ibe Wuyts, maar met zijn tweede plaats hoopt hij alsnog een platencontract in de wacht te slepen. Een eerste single staat alvast in de steigers. “Jullie horen nog van mij”, klinkt het vol overtuiging in het blad Story.

Kun je ook terecht bij je coach Koen Wauters?

Absoluut, ik kan hem steeds bellen als ik met vragen zit. Ik beschouw hem als een vriend. Grappig, want als kind was ik altijd compleet overdonderd toen ik hem zag. Zijn dochter Zita en ik zaten een jaar samen in het Studio 100-koor, ze is nu een goede vriendin. Sinds ik enkele keren bij Koen thuis over de vloer kwam, zie ik hem anders, hij is een echte familieman. Ik hou niet zo van Vlaamse muziek, maar ik bewonder hem wel voor wat hij heeft bereikt. Het mooiste compliment dat hij mij gaf, is dat hij mijn doorzettingsvermogen en houding heel professioneel vindt.

Met welke tips van Koen ga je aan de slag?

Dat ik altijd moet doen wat ik zelf leuk vind, en dat ik niet bang mag zijn om mijn mening te zeggen als ik iets niet goed vind. En ook: less is more. Ik heb de neiging te veel tegelijkertijd te willen doen. Daarnaast gaf hij ook de raad om haatcomments op sociale media niet te bekijken. Ik las bijvoorbeeld dat ik arrogant en te zelfverzekerd zou zijn. Dat is even slikken, maar nu raakt het me niet meer. Die mensen hebben niets beters te doen en zijn gewoon hokjesdenkers. Op een podium ben ik een performer, maar ik kan ook onzeker zijn, hoor. Ik sterf van de zenuwen als ik een auditie moet doen.

Lees het volledige interview met Wannes deze week in Story.