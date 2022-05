Wanneer valt de uitspraak en wat met de verliezer? Alle vragen over Johnny Depp vs Amber Heard beantwoord

CelebritiesJohnny Depp (58) en Amber Heard (36) staan ondertussen al vijf weken met getrokken messen tegenover elkaar in de rechtszaal en daar horen straffe advocaten , bizarre psychiaters en opvallende bekentenissen bij. Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, zochten we een antwoord op de meest gestelde vragen. Van de kern van de zaak, tot het ontbrekende vingerkootje: de ultieme vragen over het proces Johnny Depp vs Amber Heard beantwoord.

1. Waarover gaat het?

Johnny Depp en Amber Heard leerden elkaar kennen op de set van de film ‘The Rum Diary’ in 2011. In februari 2015 stapten ze in Los Angeles in het huwelijksbootje. Lang bleef hun relatie echter niet duren. In mei 2016 vroeg (en verkreeg) Heard een tijdelijk contactverbod voor haar ex, omdat die zich schuldig zou hebben gemaakt aan huiselijk geweld. Hun scheiding werd in 2017 afgerond.

In 2018 schreef Heard een opiniestuk in ‘The Washington Post’, waarin ze opnieuw verklaarde dat ze het slachtoffer was van huiselijk geweld. Ze noemde Depp niet bij naam, maar die laatste meent dat het opiniestuk zijn imago schaadt en dus eist hij 50 miljoen dollar. Zijn ex diende een tegeneis in, van 100 miljoen dollar schadevergoeding.

Bekijk ook: Wat is de aanleiding van het proces?

2. Wat gebeurde er in de rechtszaak tegen ‘The Sun’?

Het is niet de eerste keer dat Depp en Heard lijnrecht tegenover elkaar staan in de rechtbank. In 2020 begon de rechtszaak die de acteur had aangespannen tegen ‘The Sun’. De Britse tabloid had hem namelijk een “wifebeater” (een vrouwenmepper) genoemd. Tijdens de rechtszaak - die achter gesloten deuren plaatsvond - kwam ook Amber Heard al getuigen voor ‘The Sun’. Depp viste toen achter het net: volgens de rechter was er geen sprake van smaad, omdat het geweld voldoende bewezen was.

3. Waarom vindt het proces in Fairfax, Virginia, plaats?

De hele rechtszaak draait rond een column die Amber Heard voor ‘The Washington Post’ schreef. Die wordt gedrukt in Fairfax, Virginia. Bovendien staan ook de servers van de krant - voor de website - in diezelfde staat. Depp had bovendien nog een extra reden om voor Virginia te kiezen en niet voor Californië, waar hij en Amber Heard wonen. In Californië gelden namelijk strenge anti-SLAPP-wetten. Die zijn bedoeld om te voorkomen dat mensen rechtszaken - en dan vooral smaadzaken - aanspannen om hun tegenstander te intimideren. In Californië kan iemand die aangeklaagd wordt voor smaad dus een motie indienen om die aanklacht te laten vallen omdat het over vrije meningsuiting gaat.

Bekijk ook: Johnny Depp over het incident met het vingerkootje

4. Wanneer valt er een uitspraak?

Dat valt helaas moeilijk in te schatten, omdat er met een jury wordt gewerkt. Wat we wél al weten, is dat op 27 mei de slotpleidooien gegeven worden. Meteen daarna beginnen de zeven juryleden aan de debatten. De timing van de uitspraak hangt af van hoe snel ze het eens worden.

5. Wie zijn de betrokken advocaten en rechters?

Zoals verwacht kunnen zowel Depp als Heard rekenen op een uitgebreid team aan advocaten. Johnny Depp koos voor de advocatenfirma Brown Rudnick. Zijn team bestaat uit Ben Chew, Andrew Crawford, Stephanie Calnan, Rebecca MacDowell Lecaroz, Jessica Meyers en Camille Vasquez. Heard koos voor het bedrijf Wood Rogers en kan rekenen op de expertise van Ben Rottenborn en Elaine Bredehoft.

Rechter van dienst is Penney Azcarate, een voormalige marinier, die al sinds 2015 ‘Chief Justice’ is in Virginia. Een vrouw met veel ervaring dus, maar volgens ingewijden een ietwat ouderwetse purist. Dat kan je afleiden uit het feit dat ze veel bezwaren van beide advocaten toestaat. “Als je iemand citeert die niet in de rechtszaak zit, dan is dat al ‘hearsay’ - van horen zeggen”, klinkt het bij analist Gene Rossi. “Als ik bijvoorbeeld zou getuigen, en ik zou mezelf citeren van toen ik iets tegen iemand buiten de rechtszaal zei, dan is dat technisch gezien ‘hearsay’. In 99% van de gevallen laten de rechters dat toe. Maar deze rechter is een purist. Ze staat die bezwaren toe omdat ze academisch en technisch gezien wel degelijk ‘hearsay’ zijn. Maar in de praktijk laten veel rechters het toe.”

Bekijk ook: Amber Heard getuigt over “verkrachting met een fles”

6. Waarom lijkt Johnny Depp voorlopig de overhand te halen?

Het proces is nog niet afgelopen, het oordeel is nog niet geveld. En toch lijkt het voor veel mensen al een uitgemaakte zaak: Amber Heard is de schuldige, Johnny Depp het slachtoffer. Hoe dat komt, vroegen we aan professor Hilde Van den Bulck, die zich in de Verenigde Staten specialiseert in ‘Celebrity Studies’. Depps aanzienlijk grotere fanbase speelt volgens haar zeker een rol, net als het feit dat de acteur erg authentiek overkomt tijdens z'n getuigenis. “Hij verbergt niet dat hij drugs gebruikt, is daar ook zichtbaar niet beschaamd over. Hij lijkt te tonen dat hij niets te verbergen heeft en dat spreekt mensen erg aan. Of het daarom ook waar is, weten we natuurlijk niet”, vertelde ze. Heard komt dan minder authentiek over: “Zij wil duidelijk een sereen imago uitstralen. Ze probeert geen emotie te tonen, wat bijna onmogelijk lijkt aangezien er zoveel verschrikkelijke dingen gezegd worden.”

7. Wat heeft het vingerkootje van Depp met de hele zaak te maken?

Een van de speerpunten van de rechtszaak is het incident in Australië, waarbij Johnny Depp z'n vingerkootje verloor. Beide partijen zien dat moment als een hoogtepunt (of eerder: dieptepunt) van het geweld van de andere. Depp getuigde al dat hij z'n vingerkootje verloor na een heftige ruzie met Heard over een huwelijkscontract. Zij gooide een fles naar z'n vinger, die bij impact versplinterde, met verregaande gevolgen. Amber Heard beweerde dan weer dat ze inderdaad ruziemaakten, maar dan over het drank- en druggebruik van Depp, die zich bovendien ziekelijk jaloers opstelde. Na een ruzie waarbij hij haar verkrachtte met een fles, zou hij in z'n woede zijn eigen vingertopje afgesneden hebben. Wie gelijk heeft, zullen we misschien nooit honderd procent zeker weten.

Bekijk ook: Johnny Depp doet de stem van Jack Sparrow na voor z'n fans

8. Wat gebeurt er met de verliezer?

Om te winnen, moet Johnny Depp niet alleen aantonen dat hij valselijk beschuldigd werd van huiselijk geweld, maar ook dat het essay dat Heard schreef hem wel degelijk schade berokkend heeft. Als hij gelijk krijgt, dan moet Amber Heard hem een schadevergoeding betalen - die waarschijnlijk behoorlijk hoog zal liggen, aangezien hij 50 miljoen dollar van haar eist. Zij heeft wel een tegeneis ingediend voor 100 miljoen dollar. Die wordt ook meegenomen in de besluitvorming. Als besloten wordt dat Johnny Depp wel degelijk aansprakelijk is voor haar claim, dan zal hij ook een schadevergoeding moeten betalen. Het is trouwens ook mogelijk dat de jury niet overtuigd is door beide partijen en dat ze besluiten dat geen van hen een schadevergoeding moet krijgen. “De jury beslist over de schadevergoeding en ja, het is dus goed mogelijk dat er geen wordt toegekend”, liet een woordvoerder voor Johnny Depp al weten aan ‘The New York Post’.

Als de jury besluit dat Amber Heard niet schuldig is, zal ze (een deel van) haar gerechtskosten terug kunnen krijgen. Depp zal daar dan voor moeten opdraaien. Het bedrag dat ze krijgt, zal door een rechter bepaald worden. De twee hoeven trouwens sowieso niet te vrezen voor een gevangenisstraf. Het gaat hier om civiele vordering, geen strafrechtelijke zaak. En dus is een gevangenisstraf uitgesloten.