Wanneer de acteurs of makers zelf de mist ingaan: de grootste spoilers uit het afgelopen seizoen van 'Thuis' en 'Familie’

Festivals Low­lands-directeur gaat door met voorberei­din­gen festival: “Wij kunnen niet meer cancelen”

9:14 De voorbereidingen van het Nederlandse festival Lowlands, dat ook populair is bij Belgen, gaan door, hoewel het onzeker is of het festival zelf in augustus door kan gaan. Volgens Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg zit er niks anders op, want ‘cancelen is geen optie meer’.