Wanne Synnave moet afscheid nemen van de ochtendshow op MNM: "Na drie jaar waren hoofd en lichaam óp”

Hij hoeft niet langer op een ontiegelijk vroeg uur uit z’n bed, en na drie jaar ochtendshow - aan de zijde van Peter Van de Veire (50) en Kawtar Ehlalouch (25) - is dat een hele opluchting voor Wanne Synnave (25). Zijn plekje in de ochtend is nu voor Robin Keyaert (28). “Ik denk dat hier een goede keuze is gemaakt”, klinkt het. “Kawtar en Robin hebben vorige zomer al samen radio gemaakt, en daar hebben ze bewezen dat ze een goed ochtendblok kunnen maken. Uiteraard zullen zij ook moeten groeien in hun rol, maar ze zijn beiden ontzettend getalenteerd. Ik geloof dat ze iedereen omver zullen blazen.”

“Zelf weet ik uiteraard al een tijdje dat ik de ochtend niet meer voor m’n rekening neem”, vervolgt Wanne. “Ik heb dus tijd gehad om aan het idee te wennen. Afscheid nemen van de ochtend is bitterzoet: ik heb dat drie jaar gedaan, en ik ga het ontzettend missen. Het was niet alleen een ontzettend toffe show om te maken, ook het contact met de luisteraars was geweldig. Vanaf het prille begin mochten Kawtar en ik ook zo’n ontzettend fijne dingen doen. We waren amper drie maanden bezig, en trokken al meteen een week naar Tokio. Ook de manier waarop we tijdens de eerste lockdown radio maakten, zal me altijd bijblijven. We mochten wekenlang ons kot niet uit, maar toch slaagden we er met z’n drietjes in om van iedere ochtendshow een feestje te maken. En zo kan ik nog wel honderd dingen opnoemen. Dat behoort nu - helaas - allemaal tot het verleden.”

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Wanne, Peter en Kawtar. © MNM

Al is er van afgunst geen sprake, zo benadrukt Synnave. “Het is niet alsof ik een of andere claim had op de ochtend. Bovendien was dat ook zo’n aanslag op je lichaam. Ik stond iedere weekdag voor vier uur ‘s ochtends op. Zeker omdat ik daarbuiten ook nog actief ben in de musicalwereld. Die late uren, gecombineerd met dat vroege opstaan: na drie jaar waren mijn hoofd en lichaam op. Ik heb net twee weken vakantie gehad, en ik heb iedere dag minstens twaalf uur geslapen. Ik had die rust nodig. Wanneer Kawtar en Robin op 19 april starten, vrees ik dan ook dat ik hen niet live ga horen. (lacht) Maar ik ga hun eerste uitzending op een later tijdstip beluisteren.”

Alleen, maar niet eenzaam

Door de position switch krijgt Wanne een nieuw soort stress op z’n bord: voor het eerst maakt hij nu op z’n eentje radio. “Tot aan de zomerstop presenteer ik iedere zondagavond van vier tot acht. En ook nadien blijf ik voor MNM werken, maar hoe en wat zullen jullie ten gepaste tijde wel horen”, klinkt het; “Nu wil ik eerst focussen op m’n nieuwe opdracht. Het gaat wennen zijn. Maar tegelijkertijd weet ik het zeker: alleen is niet hetzelfde als eenzaam. Bij MNM is er veel interactie met de luisteraars, en op die manier creëren zij mee de vibe van de show. Het enige verschil is dat je in het ochtendblok de mensen informeert over wat er die dag te gebeuren staat, terwijl je op zondagavond doorgaans terugblikt op de afgelopen week. Ik ga er in ieder geval voor zorgen dat mensen - terwijl ze gezellig aan het barbecueën zijn of zoiets - toffe babbels en zalige muziek te horen krijgen.”

“Drie jaar geleden heb ik van de zender een kans gekregen, en daar ben ik nog iedere dag dankbaar om”, besluit Wanne. “Toen ik begon, had ik zelfs mijn diploma als radiomaker nog niet in handen. Op die drie jaar heb ik heel wat bijgeleerd. Vandaar dat ik ook zo opgetogen ben dat het verhaal bij MNM niet stopt. Ze geloven in mij, én geven me de kans om door te groeien - en op een andere manier radio te maken. Veel beter gaat het niet worden.”

‘Kawtar & Keyaert’ doen vanaf dinsdagochtend 19 april hun ding op MNM. Wanne hoor je tot aan de zomerstop elke zondag van 16 tot 20 uur. Ook daarna blijft hij actief op de zender.

LEES OOK

Herbekijk ook: Peter Van de Veire stopt bij MNM: “Ik ga het niet missen”