Wanhopige vader Valerie De Booser wil banden met dochter weer aanhalen: “Ik deed wat élke goede papa zou doen, hopelijk ziet ze dat nu in”

Showbizz‘Latem Leven’. Alleen als Marc De Windt (69) naar de docusoap op VTM2 kijkt, krijgt hij zijn dochter Valerie De Booser (40) nog te zien. Al jaren heeft de oud-wielerbaas geen contact meer met haar, en kleinkinderen Zita (16) en Nono (14) ziet hij nooit. Voor ’t eerst doet Marc publiekelijk z’n relaas. Op zijn eigen verzoek, want hij hoopt opnieuw een plaats te krijgen in het leven van zijn dochter. “Ik was te streng over Valeries keuzes in mannen, maar ik deed dat om goed te doen. Hopelijk ziet ze dat in. Dit is mijn laatste kans.”