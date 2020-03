Walter Grootaers vertelt over moeilijke tijd van zijn coronabesmetting KT

27 maart 2020

De ‘Kreuners’-zanger Walter Grootaers is terug thuis nadat hij in het ziekenhuis lag door het coronavirus. Hij was de eerste coronapatënt in Lier en lag zelfs een week op intensieve zorgen. In het programma ‘Blijf in uw Kot’ met Q-music presentator Vincent Fierens en Koen Wauters doet hij voor het eerst zijn verhaal.

“Je begint toch na te denken, een hele lange tijd op spoed. Ik was ook de allereerste patiënt in het Heilig-Hartziekenhuis in Lier. Het was dus een beetje zoeken in het begin. Maar ik moet zeggen, dat ging heel vlot. En dan lag ik ‘s avonds op intensieve, waar ik had vastgesteld dat ik te weinig zuurstof kreeg. Maar ik moest niet aan de beademing. En ik maakte plotseling ook heel hoge koorts, wat ik niet had toen ik thuis was. Maar dat is heel bizar om daar uren te liggen en eigenlijk niks te doen te hebben, maar die motor blijft wel draaien natuurlijk”, vertelt Grootaers.

Nu zit Grootaers in quarantaine: “Ik zit hier thuis, maar ik zit volledig apart. Dat is heel bizar. Na een week kom je thuis en dan zie je je kinderen, maar je mag ze niet knuffelen. Je moet afstand houden, dus ik zit in de grote salon apart en ik slaap in de logeerkamer. En we hebben eigenlijk geen contact, we blijven goed op afstand omdat dat heel belangrijk is.”

Toch blijft de zanger positief en kan hij weer lachen. “De koorts was het meest belangrijke, dat heeft het langst geduurd. Je hoort het ook nog wel aan mijn stem, nog een beetje last ervan. Maar ja, veertig jaar heeft mijn publiek last gehad van mijn stem, nu is het mijn beurt.”