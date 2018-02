Walter Grootaers vertelt over bijna-doodervaring tijdens opnames 'Fear Factor' EDA

24 februari 2018

Presentator stond zelf doodsangsten uit

Showbizz "Ik zei tegen de taxibestuurder: draai nu om of ik schiet". Walter Grootaers deed zaterdag een hallucinant verhaal uit de doeken over zijn bijna-doodervaring tijdens de opnames van 'Fear Factor'. Samen met zijn dochter Layla was hij vanochtend te gast in 'De Familie Van Elsen' op Joe.

Walter Grootaers heeft als presentator van het bekende avonturenprogramma 'Fear Factor' ook zijn deel doodsangsten uitgestaan. In 'De Familie Van Elsen' op Joe vertelde de Kreuner over zijn bijna-doodervaring.

“We deden in Kaapstad opnames voor Fear Factor en daar was een bar, de Buddha Bar”, begon Walter Grootaers zijn verhaal in De Familie Van Elsen op Joe. “De barman zei dat hij ging sluiten, maar dat hij bij zijn thuis nog een feestje gaf. Voor de deur stonden twee busjes en een gele taxi klaar om ons te brengen. Omdat de busjes vol zaten, stapten de productieassistente en ik in de taxi, en ik zei tegen de chauffeur dat hij de busjes moest volgen. Plots sloegen die busjes af naar rechts en wij niet. Maar ik herinner me dat de barman zei dat hij dichtbij ons hotel woonde. Maar onze chauffeur verzekerde ons dat hij de weg wist en gewoon een shortcut nam. Na een tijd voelde ik dat er iets niet klopte en begon ik bang te worden, want we zaten in de middle of nowhere. Ik zei meteen tegen de chauffeur dat hij fout zat, maar hij verzekerde ons van niet. Op dat moment wisten we dat we eraan waren. Ik was verlamd van angst. En plots, ik weet niet waarom, pakte ik mijn gsm en duwde ik die in zijn rug met de woorden: draai nu terug of ik schiet. Het heeft gewerkt, want hij is meteen teruggedraaid. Achteraf bleek dat het geen officiële taxi was, maar een piraat."

Layla Grootaers: "Ik was boos om dat nummer"

Ann Van Elsen vroeg in De Familie Van Elsen op Joe wat Walter Grootaers’ dochter Layla van het gelijknamige nummer van De Kreuners vindt: “Ik was een jaar of 7 toen het nummer uitkwam, dus ik begreep de tekst nog niet helemaal. Maar met ouder worden vond ik dat eigenlijk niet zo leuk. Ik was daar ook een beetje boos voor. Waarom werd mijn naam gebruikt? Iedereen weet dat het nummer over de scheiding van mijn ouders ging. Maar rond mijn 10 à 12 jaar ben ik het nummer meer gaan appreciëren en nu is het nog altijd mijn favoriete nummer van De Kreuners. Wat papa zingt is ook waarheidsgetrouw. Elk woord is geschreven zoals het was. Ik was bijvoorbeeld echt op maandag en dinsdag bij papa. Het nummer is zelfs lang mijn beltoon geweest, maar nu niet meer”, lachte Layla. “In die tijd werd je als muzikant bij een scheiding door de rechter niet voor vol genomen. De rechter zei dat ik in het weekend mijn kind niet mocht hebben, omdat ik dan moest gaan spelen”, voegde Walter eraan toe.

Zijn dochter was dan vroeger geen fan. Zijn kleinkinderen blijken het tegenovergestelde te zijn. Zo vertelde Walter dat zij grote fans zijn van De Kreuners en alles meezingen.

“Mijn drie kinderen kunnen de live CD van De Kreuners, die ooit is uitgekomen, van voor naar achter meezingen. Dat is heel fijn om te zien. Er is zelfs een tijd geweest dat ik in de auto geen andere CD mocht opzetten dan die van ‘Opa Zingt’. Zo noemen mijn kinderen hem”, vertelde Walter Grootaers’ dochter Layla al lachend in De Familie Van Elsen op Joe. “Ze staan ook graag op het podium. De oudste is met muziek bezig. Hij heeft voor zijn verjaardag bijvoorbeeld een gitaar gekregen van opa en daarmee staat hij dan te rocken voor de televisie. We hebben ook een plastic drumstel waarop mijn middelste zoon speelt en de kleinste pakt dan de microfoon”, voegde Layla eraan toe. “Het voordeel is dat die mannen het drumstel van Ben Crabbé kunnen gebruiken, want ze zijn even groot”, lachte Walter.