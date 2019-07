Exclusief voor abonnees Walter Grootaers: “Ik zou niet meer willen terugkeren naar voor mijn veertigste” TB

12 juli 2019

06u00

Bron: Primo 0 Showbizz Al eeuwen zoeken mensen naar een antwoord op de vraag: ‘Wat is geluk?’ En we zijn het er ondertussen allemaal over eens: daar is niet zomaar eenvoudig een antwoord op te geven. Er is geen eenduidige definitie van geluk. Laat staan van ‘het opperste geluk’. Bestaat dat trouwens wel: dé ultieme vorm van gelukkig zijn? Primo gaat deze zomer elke week op bezoek bij een bekende Vlaming die ons vertelt wat voor haar of hem hét opperste geluk is. Want dat is het toch wat we allemaal willen, niet? Simpelweg gelukkig zijn …

We zochten Walter Grootaers (64) op, zanger van De Kreuners en schepen in Lier om eens te polsen wat voor hem het opperste geluk is. “Goh, bestaat dat? Het opperste geluk? Om echt gelukkig te zijn, moet je alleszins dieptepunten hebben gekend”, zegt Walter als we hem in zijn kantoor ontmoeten. “Anders leef je in oppervlakkigheid: een vaste relatie, een vaste job, zekerheid, op dit uur eten we, op dat uur gaan we slapen ... Sommige mensen hebben dat nodig maar ik vraag me af of je op die manier ooit het opperste geluk zult ervaren. Begrijp me niet verkeerd: ik vind het oké dat mensen zo leven hoor, maar er moet toch íéts meer zijn?”

Iedereen wil gelukkig zijn, maar is het nodig om dat opperste geluk na te streven?

