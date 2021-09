Walter Grootaers gaat dit najaar opnieuw touren: "De Kreuners hebben geen houdbaarheidsdatum"

SHOWBIZZNog maar net uitgebreid gefêteerd in ‘The Best Of', of ze kondigen alweer een nieuwe tournee aan. Walter Grootaers (66) en zijn Kreuners ploegen verder. Met dank aan z'n dagelijkse sessie op de crosstrainer, en de broodnodige stemoefeningen. Want doordat hij corona opliep en op de intensieve zorgen lag, hing zijn zangcarrière even aan een zijden draadje. "Het is niet omdat ik al drie decennia 'Ik wil je' zing, dat ik er per definitie gerust in ben."