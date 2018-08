Walter Grootaers: "De N-VA is geen meerwaarde voor Vlaanderen" Redactie

Bron: GvA 0 Showbizz Wie in oktober in Lier gaat stemmen, zal daar net zoals de afgelopen 24 jaar Walter Grootaers op de lijst van Open Vld zien staan. Hij heeft al heel wat meegemaakt in het politieke landschap en durft ook een voorspelling te doen. "Geef het nog een paar jaar en de ballon van N-VA zal zichzelf doorprikken."

We kennen Walter Grootaers allemaal als frontman van de Kreuners, die sinds kort aan een comeback werken. Maar daarnaast zit hij ook al 24 jaar in de gemeenteraad van Lier, waarvan 12 als schepen. Hij komt op voor Open Vld, maar hij beseft heel goed dat N-VA er momenteel electoraal boven uitsteekt. "Maar ik vind niet dat je daar iets tegen moet doen", vertelt hij in de Gazet van Antwerpen. "Je moet voor jezelf gaan, niet tégen de anderen, niet in de schaduw gaan staan, maar vol in de zon. En als liberaal of socialist zeggen waar je voor staat. Niet de mensen naar de mond praten. Dat doet de N-VA. Die gaan daar bedrogen mee uitkomen."

Hij geeft hun succes niet lang meer. "Hun succes is nog jong, hé. Ze zitten eigenlijk al heel lang in de Vlaamse regering, al sinds 2004, maar ze doen altijd alsof ze er nog nooit hebben ingezeten. Mensen denken dat het nu hun eerste keer is. Het is echt straf hoe zij communiceren. Ik kijk daar met grote ogen naar. Maar dat gaat nog een paar jaar mee en dan zal de ballon zichzelf doorprikken. Ze zijn voor Vlaanderen geen meerwaarde als partij."