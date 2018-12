Walter Grootaers coacht senioren in ‘The Voice Senior’: “Ik blijf op m’n honger zitten met de jonge garde. Waar is het charisma?” FV

Bron: DA 0 Showbizz Dan ben je de zestig voorbij, en vind je de job van je leven. Jurylid Walter Grootaers (63) kijkt vol bewondering naar de deelnemers van ‘The Voice Senior’ - vanaf vandaag op VTM. Voor jonge Vlaamse groepen als Bazart is de opper-Kreuner veel kritischer: “Ik zie hen naar onze optredens kijken met een blik van: ‘Hoe doen die dat?’ Hard werken, hé jongens!”, zegt Grootaers in Dag Allemaal.

We hebben afspraak met Walter in het Lierse stadhuis, waar hij z’n kantoor heeft. Hij is er schepen voor Open Vld, en na een degelijke verkiezingsuitslag in oktober is intussen bekend dat hij dat ook de komende zes jaar zal zijn. “Er zijn nog te veel projecten die ik afgewerkt wil zien, zegt hij met z’n bekende enthousiasme.

Ziekbed

Dat Walter 644 voorkeurstemmen kreeg, moest hij vernemen vanop z’n ziekbed. Want tijdens de opnamen van ‘The Voice Senior’ viel hij even uit. Een episode waar hij liever niet op terugblikt. ‘Da’s allemaal achter de rug. Het was niet ernstig en het gaat intussen opnieuw uitstekend met mij’, zegt hij. Walters iconische bulderlach zal z’n woorden af en toe kracht bijzetten.

Hoelang heb jij bedenktijd gevraagd toen je het voorstel kreeg om in ‘The Voice Senior’ te zetelen?

Ik heb er zelfs niet over móeten nadenken. Met die 60-plussers, dat kon alleen maar fantastisch worden. Die mensen gaan niet meer voor de grote carrière, er is geen sprake van concurrentie onderling. Ze zijn tot m’n grote tevredenheid zelfs allemaal vriendschappen aan het sluiten onderling.

Iets wat bij de gewone ‘The Voice’ niet zo snel gebeurt?

Daar zijn de belangen veel groter, hé. De zenuwen staan strak gespannen. Met enige zin voor overdrijving: hun leven hangt ervan af. Voor een kandidaat van 84 jaar oud is dat... mja, veel minder het geval.

Is het soms niet triest om vast te stellen dat die sterke stemmen nooit eerder een kans hebben gekregen?

Ik vind van niet. Die mensen hebben hun carrière bewust uitgebouwd, heb ik de indruk. Professioneel zingen, dat was gewoon geen optie toen ze jong waren. Maar nu ze met pensioen zijn, pikken ze die oude passie weer op. En ze amuseren zich, compleet onbevangen. ’t Pakt mij, echt waar.

Zeg jij nu tussen de lijnen dat de ‘gewone’ versie van ‘The Voice’ je minder zou interesseren?

Dat nu ook weer niet. ’t Is een compleet andere wereld. Ook met ‘The Voice’ kan je je als coach geweldig amuseren. Jonge talenten kan je proberen uit hun comfortzone te halen door hen iets te laten doen wat ze anders nooit zouden doen. Dat moet je bij ‘The Voice Senior’ niet proberen, die mensen laten zich niet of veel moeilijker hervormen.

Je hebt al eens gezegd dat je een neus hebt voor talent.

Ik voel heel goed aan wanneer iets gemeend is en wanneer niet. Dan heb ik het niet over zangcapaciteiten, een stem mag van mij al eens kraken. Maar geloofwaardigheid... dáár ben ik naar op zoek. Weet je wie dat heeft? Céline Dion!

Een guilty pleasure van jou?

Ik zal nooit een nummer van haar downloaden, dat niet. En ik ben allesbehalve fan. Maar live, man, da’s écht indrukwekkend. Misschien helpt het ook dat ik haar ooit ontmoet heb. Ik mocht haar interviewen in Monaco, voor VIER, en dat is een erg warm gesprek geworden.

Geen sterallures bij Céline?

Nee, zeker niet. Ik zag haar de dag na dat interview terug, tijdens een feestje op een luxejacht. Ze vroeg me: ‘Ben jij opgegroeid in een groot gezin?’ Tja, met vijf broers kon ik dat moeilijk ontkennen. Bleek dat ze dat had aangevoeld tijdens dat gesprek. Omdat ze ook uit een groot gezin komt. (lachje)

De waarachtigheid van Céline Dion, zie jij die ook bij jonge Vlaamse groepen?

(voorzichtig) Ik blijf wat op m’n honger zitten. Nu we nog eens getoerd hebben met De Kreuners, hebben we veel van die jonge kerels aan het werk gezien. En ik merkte eerlijk gezegd dat ze te veel met computers muziek maken. Elk in z’n living, maar aan een cohesie als groep werken ze niet. Ik zag hen naar ons optreden kijken, met zo’n blik van: ‘Hoe doen die dat?’ Tja, hard werken, jongens. Fanatiek schaven aan de opbouw van een show. Wat ik nog het meeste mis... Charismatische frontfiguren.

Over Bazart had je recent een vrij scherpe mening in die zin.

Scherp? Ik heb gezegd dat ’t een gladde boysband is. Daar is toch niks mis mee? Robbie Williams komt voort uit Take That, da’s een geweldige artiest. Ach ’t is niet mijn bedoeling om Bazart te kwetsen. ’t Is mijn ding niet, en muzikaal val ik er ook niet van omver, maar de zon schijnt voor iedereen, natuurlijk. Ik mag toch nog een mening hebben, hé.

Absoluut, het wordt zelfs van jou verwacht nu.

En ik zál m’n eerlijke mening geven, zonder te schofferen. Gelukkig is het niet zoals bij ‘Idool’, dat we ook de mindere audities te zien krijgen. De schifting is al gebeurd, ik moet alleen uitleggen waarom ik al dan niet gedraaid ben.

Je drie jongste kinderen zijn 16,n15 en 12. Je komt nu in hun ‘The Voice’-leefwereld terecht.

Ze zijn inderdaad fan van ‘The Voice’ in al z’n varianten. Maar ik zit niet in ‘The Voice Senior’ om indruk op hen te maken, hoor. Bij de kandidaten hoorde ik dat wel regelmatig: dat ze meedoen om aan de kleinkinderen te tonen waar oma of opa toe in staat is.

Luka, Josh en Lila hebben zo stilaan de leeftijd waarop muzikale ambities opbloeien.

Luka, de oudste, heeft talent, denk ik. Maar ik laat haar daar zelf mee op ontdekkingsreis gaan. Ik ben niet de papa die haar bij het handje neemt en tips geeft. Dat heb ik al te veel gezien bij andere ouders, dat komt nooit goed.

Je zou nochtans één en ander kunnen betekenen. Samen met je vrouw Nicole, die met haar bedrijf de rechten heeft van alle Talpa-programma’s, zoals ‘The Voice’.

(gedecideerd) Mijn dochter zal nooit in België mogen deelnemen aan ‘The Voice’. Als ze het ooit al zou willen doen, dan zal het in een ander land zijn.

En waarom dan wel?

Ik vrees dat haar naam altijd in haar voor- of nadeel zal spelen hier, wellicht zelfs meer in haar nadeel. Ze zou geen eerlijke kans krijgen. Dan heb ik liever dat ze in een ander land in de rij gaat aanschuiven, als het zoveelste onbekende meisje. Daar zal ze sterker van worden.

Even tussendoor, Walter. Is Nicole nu jouw bazin?

Euhm, mijn vrouw is altijd mijn bazin. (lacht) Maar nee, niet in ‘The Voice’. Ik ben door VTM gevraagd. Ze heeft me niet voorgedragen of zo. Zoals dat ook nooit in het verleden is gebeurd trouwens, met ‘Big Brother’ of ‘Wie Wordt Miljonair?’

Zou de jonge Walter Grootaers ooit succes gehad hebben in een programma als ‘The Voice’, denk je?

Nee. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik in een groep moest spelen. Solo-artiest wilde ik nooit worden. Er zijn aanbiedingen genoeg geweest, ook tijdens de recente pauze van ‘De Kreuners’, maar ik wil het niet alleen doen. Los daarvan denk ik dat ik geen kans zou hebben gemaakt. Ik kán zuiver zingen en toon houden. Heel hoog zingen ook, maar ik ben geen technische zanger. Als ik iets moet zingen wat buiten m’n mogelijkheden ligt, zal het op niet veel trekken.

Als jonge muzikant werd jij ooit eens onverbiddelijk afgewezen, hé.

Ja, da’s waar. Ik was 13 of 14 en deed auditie als drummer bij een groepke uit de buurt. Ik had drie jaar muziekschool achter de rug en had me voor 200 frank een drumstel gekocht. Ik zie me nog naar die auditie fietsen, m’n drumstel verdeeld over mijn fiets en die van twee van m’n kameraden.

Ze hadden zich de moeite kunnen besparen.

’t Werd alleszins geen succes. Bleek dat ik niet kon drummen zonder partituur. Ik ben daar als een razende weggegaan, en thuis heb ik m’n drumstel in brand gestoken. Ik was zó vernederd.

Dat soort ervaringen hoorde er misschien bij in die tijd. Kijk jij soms met gezonde jaloezie naar de kansen die jonge artiesten nu krijgen?

Wij hadden het alleszins véél moeilijker dan groepen die nu beginnen. We stonden in de finale van Humo’s Rock Rally, maar kregen achteraf geen énkele kans. Jeugdhuizen vonden dat wij te veel lawaai maakten.

’t Was leuren met jullie muziek dus.

We maakten opnamen met een cassetterecorder en gingen dan de cafés af. Geld verdienden we er ook niet mee. Een bak bier en twee flessen cola was het gangbare tarief. En zelfs toen we al vrij succesvol waren, ben ik nog lang als dakwerker blijven werken.

Die tijden zijn gelukkig al even voorbij. Hoe ziet de nabije toekomst van De Kreuners eruit, Walter?

We gaan door, dat sowieso. Misschien wordt het volgend jaar een wintertournee en houden we de zomer rustig. Niets moet, alles mag. Zo houden we het al meer dan 30 jaar vol. (lacht)

Zijn er verder nog onvervulde dromen die je wilt verwezenlijken?

Er is wel iets, ja. Bruce Springsteen is nu bezig met een theatertournee door Amerika. Hij vertelt over z’n muziek, z’n leven. Dat moet fantastisch zijn.

Overweeg je dan toch om solo te gaan?

Welja, ik twijfel er al zo lang over. En soms denk ik dan: ‘Wat hebt gij eigenlijk te vertellen?’, maar misschien moet ik het toch maar eens overwegen. Een avond lang vertellen waarom ik bepaalde nummers heb geschreven, waarom die zin er per se in moest. Maar bon, zit daar iemand op te wachten? We zien wel.