Walter Grootaers coacht senioren in 'The Voice Senior': "Ik blijf op m'n honger zitten met de jonge garde. Waar is het charisma?"

07 december 2018

06u00

Bron: DA 3 Showbizz Dan ben je de zestig voorbij, en vind je de job van je leven. Jurylid Walter Grootaers (63) kijkt vol bewondering naar de deelnemers van ‘The Voice Senior’, vanaf vandaag op VTM. Voor jonge Vlaamse groepen als Bazart is de opper-Kreuner veel kritischer: “Ik zie hen naar onze optredens kijken met een blik van: ‘Hoe doen die dat?’ Hard werken, hé jongens!”, zegt Grootaers in Dag Allemaal.

We hebben afspraak met Walter in het Lierse stadhuis, waar hij z’n kantoor heeft. Hij is er schepen voor Open Vld, en na een degelijke verkiezingsuitslag in oktober is intussen bekend dat hij dat ook de komende zes jaar zal zijn. “Er zijn nog te veel projecten die ik afgewerkt wil zien, zegt hij met z’n bekende enthousiasme.

Ziekbed

Dat Walter 644 voorkeurstemmen kreeg, moest hij vernemen vanop z’n ziekbed. Want tijdens de opnamen van ‘The Voice Senior’ viel hij even uit. Een episode waar hij liever niet op terugblikt. ‘Da’s allemaal achter de rug. Het was niet ernstig en het gaat intussen opnieuw uitstekend met mij’, zegt hij. Walters iconische bulderlach zal z’n woorden af en toe kracht bijzetten.

Hoelang heb jij bedenktijd gevraagd toen je het voorstel kreeg om in ‘The Voice Senior’ te zetelen?

