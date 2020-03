Walter Grootaers besmet met coronavirus LOV

12 maart 2020

Walter Grootaers (65) is besmet met het coronavirus. De 'Kreuners'-zanger, die eind vorige week nog aanwezig was op opnames van 'The Voice Senior', zit momenteel in quarantaine.

VTM vernam donderdag dat Walter Grootaers het coronavirus heeft opgelopen en in afzondering zit. Eind vorige week was hij nog aanwezig op opnames van ‘The Voice Senior’, waar hij coach is. Iedereen die in contact kwam met Walter, wordt nu gecontacteerd en gevraagd om thuis te blijven.

De komende tijd zal bekeken worden wat er met de nog geplande opnames van ‘The Voice Senior’ zal gebeuren.

