Walter Grootaers aan de beterhand na ziekenhuisopname TK

15 oktober 2018

06u35 0 Showbizz Vrijdagavond moesten normaal de eerste opnames van 'The Voice Senior' van start gaan, maar die werden op het laatste moment afgeblazen nadat Walter Grootaers (63) - die zijn debuut zou maken als coach - thuis onwel werd.

De zanger van De Kreuners werd na een doktersbezoek donderdag preventief doorgestuurd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Die hebben de afgelopen dagen gelukkig geen grote zorgen aan het licht gebracht. Walter moet rust nemen, maar zou binnenkort weer helemaal de oude moeten zijn.

Grootaers laat nog weten dat hij iedereen graag wil bedanken voor de bezorgdheid en alle goede wensen. Of hij de komende tijd fit genoeg zal zijn om de opnames verder te zetten, is nog niet bekend. Zender VTM hoeft zich voorlopig echter nog geen zorgen te maken, want de start van 'The Voice Senior' staat pas ergens in december gepland.

De immer sympathieke zanger heeft overigens een goed weekend achter de rug. Vanop zijn ziekbed haalde hij toch 644 voorkeursstemmen tijdens de verkiezingen gisteren. Walter, die schepen van onder meer Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening is in Lier voor Open Vld, is daarmee opnieuw zeker van een zetel in de gemeenteraad.