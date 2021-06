Walter De Donder en dochter Julie: “Papa kwam elke dag naar het ziekenhuis, ik dacht nochtans echt dat hij mij niet graag zag”

Celebrities Moeder Beyoncé wuift geruchten angststoor­nis weg: “Hou daarmee op”

7:52 De moeder van Beyoncé Knowles-Carter (39) heeft zich uitgelaten over geruchten dat haar dochter een angststoornis heeft. De zangeres is geregeld gespot met de handen van Jay-Z (51) op haar been of enkels tijdens uitjes. Dat zou de man van de ‘Single Ladies’-zangeres doen omdat Beyoncé angstig wordt in sociale aangelegenheden. Daar is volgens haar moeder Tina Knowles niets van waar.