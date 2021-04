Walter De Donder en dochter Julie getuigen over eetstoornis: “Ik was echt bang dat het gedaan kon zijn”

ShowbizzWalter De Donder en zijn dochter Julie waren donderdagavond te gast in ‘De Cooke & Verhulst Show’. Ze vertelden er over de eetstoornis van Julie, en Walter deed meteen een emotionele oproep om wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg weg te werken.

Walter De Donder en zijn dochter Julie getuigen over haar strijd tegen anorexia. “Eender welk probleem je hebt, daar mag je gerust over spreken", zegt Walter. “Het probleem wordt alleen maar groter door er niet over te praten.” Er wordt een TikTok-filmpje getoond dat gemaakt werd de dag voor ze opgenomen werd. “Dat was heel scary”, zegt Julie. Het filmpje werd 20 miljoen keer bekeken. “Ik zeg vaak tegen mijn ouders dat het een visbokaal is waarin ik leefde, omdat ik niet besefte wat er gaande was", zegt ze. “Ik kreeg veel reacties van mensen dat ze het mooi vonden en ik kickte daar eigenlijk op. Want dan denk je: ‘Oké, ik ben mooi!’” Ze geeft wel toe dat ze het moeilijk vindt om het filmpje terug te zien: “Het is zoals bij alcoholisme: die mensen hebben ook nog altijd de drang om terug naar de drank te grijpen. Ik heb ook nog altijd de drang om niet te eten. Dat geeft een gevoel van euforie." De problemen begonnen op school. “Ik ben altijd een onzeker meisje geweest, en als je dan op school niet veel vriendinnen hebt, die dan ook nog commentaar geven op je uiterlijk ... Dan gaat het bergaf", zegt Julie.

“Je hebt het ook pas door als het te laat is", geeft Walter toe. “Mensen zijn ook heel sluw. Ze zijn intelligent genoeg om te verbergen dat ze niet eten. Het heeft lang geduurd voor ik het doorhad. Mama had het sneller door, al een geluk. ‘Dat gaat wel over’, denk je eerst. Maar voor je doorhebt dat het ernstig is, is het eigenlijk al veel te laat. Ik heb me daar wel schuldig over gevoeld."

Julie geeft toe dat het kantje boordje is geweest. “Pas de laatste week voor ik ben opgenomen is het doorgedrongen: ‘Als ik nu ga slapen, dan kan ik niet meer wakker worden.' Mijn hartslag thuis was 30 in rust. Dus ik was echt wel bang dat het gedaan kon zijn.” In het ziekenhuis zijn haar ogen dan opengegaan. “Ik zag mijn ouders er echt onder lijden. Ik heb mijn papa voor de eerste keer zien wenen. Toen besefte ik ook: ik ben niet goed bezig.” Eenmaal terug thuis bleef ze echter nog een tijdje gewicht verliezen. Na een ruzie om een boterham met haar mama, gaf die aan dat ze zou stoppen met proberen te helpen. “Toen ben ik naar de keuken gegaan en heb ik een zak chips opengetrokken", zegt Julie. “En ik ben niet meer gestopt."

“Hoedje af voor wat de mensen in de zorg doen", zegt Walter nog. “Maar ze hebben uiteraard te weinig mogelijkheden. Schrijnend dat mensen in zo’n situatie zitten, maar dat de medische zorg moet zeggen: ‘We willen graag helpen, maar we hebben de middelen niet.’ Dat is zo confronterend.” Daarom doet Walter een emotionele oproep om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg weg te werken. “We hebben ons een keer aangeboden in de spoeddienst in Leuven. Daar hebben we uren gezeten tot iemand zei: ‘Jullie kunnen beter naar huis gaan, want we hebben geen plaats.’ Toen dacht ik: ‘Dit loopt fout.’ We gaan nu 30 à 40 miljard besteden aan de coronacrisis. Om alle wachtlijsten weg te werken, dat kost 1,3 miljard. Werk dat alsjeblieft weg."

Connor geeft Walter volledig gelijk, en voegt eraan toe dat hij het ook persoonlijk heeft meegemaakt. “Mijn eigen zus is ook twee keer opgenomen geweest vanwege eetstoornissen."

