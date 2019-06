Exclusief voor abonnees Walter Baele is voor het eerst opa geworden: “Ik wil mijn kleinkind zien opgroeien. Daarom verhuis ik binnenkort” VVDW

06 juni 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Nu de afscheidstournee van ‘Samson & Gert’ in de steigers staat, is de toekomst van zijn personage Van Leemhuyzen onzeker. Maar Walter Baele (55) geniet al volop van zijn nieuwste rol: die van opa. Bijna vier maanden geleden schonk zijn dochter Lisa (27) hem zijn eerste kleinkind, Mila. Vaderdag is dit jaar dan ook heel bijzonder. De acteur vertelt er deze week alles over in Story.

Bij Walter Baele thuis wonen momenteel drie generaties onder één dak. Walters dochter Lisa is samen met haar man en hun dochtertje Mila immers tijdelijk weer ingetrokken in het ouderlijke huis. De reden: verbouwingen aan hun oude boerderij. Walter en zijn vrouw hebben het jonge gezin met open armen ontvangen, niet in het minst vanwege kleine Mila. “Opa zijn is fantastisch”, steekt hij enthousiast van wal. “Ik hoor soms mensen zeggen dat je je oud voelt zodra je grootvader wordt, maar dat heb ik helemaal niet. Mijn vrouw en ik willen juist graag nauw betrokken worden bij het leven van ons kleinkind. Lisa verhuist binnenkort met haar gezin naar een gerenoveerde boerderij in Berlaar, en speciaal voor hen hebben mijn vrouw en ik twee straten verder een bouwgrond gekocht. De bedoeling is om binnen twee jaar Overijse achter ons te laten en daar te gaan wonen. Ik heb geen zin om Mila slechts vanop afstand te volgen. Ik kijk er al naar uit om haar op te halen van school. Ze is nu nog geen vier maanden, maar ik heb echt al contact met haar, geweldig!”

