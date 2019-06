Walter Baele brengt Rosa Vermeulen terug naar het theater: “Net op tijd de kostuums van de vuilbak kunnen redden” MAC

12 juni 2019

00u00 0 Showbizz Of Vlaanderen erop zit te wachten, moet nog blijken, maar 25 jaar na haar debuut op TV1 trekt Rosa Vermeulen - het personage van acteur Walter Baele - naar het theater. Op 8 mei volgend jaar zal '90 rozen voor Rosa' in het Antwerpse Theater Elckerlyc in première gaan. De producers mikken op tien tot twaalf voorstellingen met telkens 800 toeschouwers.

Het nieuws werd bekendgemaakt tijdens de (fictieve) 90ste verjaardag van Rosa in café Elckerlyc, in haar woonplaats Erpe-Mere. Met een feestelijke taart en eclairs, en nadien pistolets, die dan weer een koffietafelsfeer opriepen. Walter Baele (55) had zich in de authentieke groene Rosa-jurk met broche uit 1995 gehesen, terwijl Kurt Defrancq (55) in de bekende bruine jas van ribfluweel en met karakteristieke lederen hoed nog geen haar veranderd leek als haar zoon Modest. "Een heleboel van die kostuums liggen nog steeds op de VRT", zegt Baele. "Eigenlijk stonden ze op het punt om ze weg te gooien. We waren er net op tijd bij."

Rosa zag er gisteren geloofwaardig hoogbejaard uit - een pluim voor de make-up. "Vroeger was het zweten geblazen en ging het hele gezicht na een tijdje hangen. Nu zijn er nieuwe technieken en duurt de make-up nog een kwartiertje. Ik ben heel tevreden", zegt Baele.

Hoe de theatervoorstelling er zal uitzien, weten de makers zelf nog niet goed, maar het beproefde recept blijft overeind: Rosa die BV's ontvangt op de zetel en tussendoor taart aansnijdt. De interviews zijn deels scripted, deels geïmproviseerd.

Tickets via www.elckerlyc.be