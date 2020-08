Waarschijnlijk geen nieuwe Miss België in januari: “Dan moeten we voor het eerst dié clausule toepassen” SDE

12 augustus 2020

06u49

Bron: NB 6 Showbizz Opvallend slachtoffer van de coronacrisis: de Miss België-verkiezing. Het ziet er namelijk niet naar uit dat we in januari 2021 een nieuw meisje tot schoonste van het land zullen kunnen kronen. Dat zegt organisatrice Darline Devos in het Nieuwsblad. Dat betekent tegelijkertijd goed nieuws voor de regerende Miss, Celine Van Ouytsel (23).

Normaal gezien wordt begin januari steevast een nieuwe Miss België aangeduid. Maar de coronacrisis dreigt roet in het eten te gooien. “We zijn in volle overhandeling met onder andere de directie van Plopsaland om er de provinciale verkiezingen te organiseren. Die vinden normaal in september plaats: dat wordt afwachten”, zegt organisatrice Darline Devos in Het Nieuwsblad. Of de typische finalistenreis naar Egypte kan doorgaan, is ook nog steeds een vraagstuk. “Het is allemaal onzeker nu, maar we houden ons klaar en zijn op alles voorbereid”. Maar, voegt ze eraan toe: “Het lijkt ons dus onwaarschijnlijk dat we in januari al een nieuwe Miss België-verkiezing kunnen houden."

En dat is goed nieuws voor de huidige Miss, Celine Van Ouytsel. “Het is in dat geval contractueel bepaald dat de huidige Miss langer mag aanblijven. Celine Van Ouytsel mag dus wellicht een paar maanden extra doen. Het zou de eerste keer zijn in de geschiedenis dat we die clausule moeten toepassen.”

Lees ook:

Celine Van Ouytsel (23) nieuwe Miss België ondanks val tijdens defilé

Ook Miss België zit noodgedwongen thuis: “Frustrerend, maar gezondheid is veel belangrijker”