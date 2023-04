Waarom zou je geld uitgeven aan een vertaling van het slechtste boek aller tijden? “Het vliegt de deur uit”

Groei aantal abonnees Netflix zwakt flink af

De Amerikaanse streamingdienst Netflix heeft in het eerste kwartaal meer nieuwe abonnees getrokken, maar die groei viel wel veel minder sterk uit dan in de voorgaande periode. Daarnaast maakte Netflix bekend in september te stoppen met het versturen van dvd's. Het bedrijf begon 25 jaar geleden met het opsturen van dvd's in rode enveloppen om thuis te kijken. Vanwege videostreaming is hier echter veel minder vraag naar.